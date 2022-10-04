Эксперт рассказал о причинах активности ВФУ в Херсонской области

Активность украинских вооруженных формирований (ВФУ) на херсонском направлении связана с тем, что они наступают, не считаясь с потерями, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«Обстановка сложная. Противник пытается найти бреши на линии боевого соприкосновения, чтобы добиться там определенного тактического успеха. Где-то у него получается, где-то нет. Когда они наступали на Каховское водохранилище, то попали в огневой мешок. Сначала были победные реляции, что они достигли определенного успеха, ну а потом пошла боевая работа. Такие случаи на линии боевого соприкосновения стали частным явлением. При этом противника не беспокоят потери, которые он несет», — рассказал эксперт.

Эксперт объяснил это тем, что людского ресурса у ВФУ много, они считают, что владеют тактической инициативой, и стараются развить успех.

3 октября в Минобороны сообщили, что на николаевском и андреевском тактических направлениях все атаки ВФУ были успешно отражены. Ударом ВКС России по подразделениям 24-й механизированной бригады ВФУ в Херсонской области уничтожено до 60 боевиков и семь единиц военной техники, рассказали в военном ведомстве.

На направлении Золотая Балка и Александровка ВФУ вклинились в глубину обороны российских войск. Наши подразделения заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Потери украинских боевиков в этом районе составили около 130 человек и 23 единицы военной техники.

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«Отражение пройденного: как наши войска держат оборону в Херсонской области»