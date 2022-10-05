Российские военные начали перегруппировку в Херсонской области

Российская армия в Херсонской области готовится нанести ответный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ), проводится перегруппировка. Об этом заявил 5 октября замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, российские военные проводят маневры.

«Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — цитирует его «РИА Новости».

Продвижение украинских боевиков вглубь Херсонской области остановлено.

«Никаких передвижений и подвижек нет. В Херсон они не зайдут, это невозможно», — заключил Стремоусов.

Ранее в среду он заявил, что украинских боевиков отбросят из занятых ими сел. В приграничной зоне идут боевые действия, но российские военные сдерживают наступление, несмотря на превосходящую в несколько раз численность противника.

4 октября Стремоусов рассказал, что украинские войска оказались в «огневом мешке» на территории региона, их продвижение остановлено. В этот же день военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что активность боевиков на херсонском направлении связана с тем, что они наступают, не считаясь с потерями.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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