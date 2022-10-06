Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Зайцево в ДНР
Политика
Матвиенко оценила «изоляцию» России на саммите G20
Общество
Народный фронт провел серию вручений премии «Команда Путина»
Общество
Сальдо заявил о невозможности ВСУ взять Херсон
Армия
Истребители ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Су-24
Мир
СМИ сообщили о сильных взрывах в Киеве из-за учений для саперов
Мир
Посла РФ в Молдавии вызвали в МИД для знакомства с позицией Кишинева по референдумам
Общество
Песков назвал «уткой» сообщения СМИ о выезде из РФ 700 тыс. россиян
Мир
Молдавия продлила режим ЧП на два месяца
Экономика
Корзина мобилизованного обойдется почти в 7 тыс. рублей
Пресс-релизы
XI Петербургский международный юридический форум пройдет с 11 по 13 мая
Сюжет:

Сальдо заявил о невозможности ВСУ взять Херсон

Врио губернатора Херсонской области Сальдо выразил уверенность, что ВСУ не удастся взять Херсон
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся взять Херсон. Об этом в четверг, 6 октября, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

«Не возьмут Херсон, это 100%. И тем, что они из [натовских РСЗО] HIMARS ночью по гостиницам бьют, тоже людей не запугаешь», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Сальдо также отметил, что ситуация на линии соприкосновения в Херсонской области стабилизировалась, со стороны подконтрольного Украине Николаева она не менялась.

Ранее в этот день заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено. Он подчеркнул, что ВСУ используют на херсонском направлении большое количество натовской техники, но натиск удается сдерживать. По его словам, ежедневно там гибнут по 300 украинских военных.

За день до этого Стремоусов заявил, что российские военные начали перегруппировку в Херсонской области, чтобы нанести ответный удар по ВСУ. Также он подчеркнул, что продвижение украинских боевиков вглубь Херсонской области остановлено.

4 октября украинские войска оказались в «огневом мешке» на территории региона. В этот же день военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что активность боевиков на херсонском направлении связана с тем, что они наступают, не считаясь с потерями.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022