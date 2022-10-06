Сальдо заявил о невозможности ВСУ взять Херсон

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся взять Херсон. Об этом в четверг, 6 октября, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Не возьмут Херсон, это 100%. И тем, что они из [натовских РСЗО] HIMARS ночью по гостиницам бьют, тоже людей не запугаешь», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Сальдо также отметил, что ситуация на линии соприкосновения в Херсонской области стабилизировалась, со стороны подконтрольного Украине Николаева она не менялась.

Ранее в этот день заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено. Он подчеркнул, что ВСУ используют на херсонском направлении большое количество натовской техники, но натиск удается сдерживать. По его словам, ежедневно там гибнут по 300 украинских военных.

За день до этого Стремоусов заявил, что российские военные начали перегруппировку в Херсонской области, чтобы нанести ответный удар по ВСУ. Также он подчеркнул, что продвижение украинских боевиков вглубь Херсонской области остановлено.

4 октября украинские войска оказались в «огневом мешке» на территории региона. В этот же день военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что активность боевиков на херсонском направлении связана с тем, что они наступают, не считаясь с потерями.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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