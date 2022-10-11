Военнослужащий рассказал об отражении ВС РФ 12 атак ВСУ за сутки
Вооруженные силы России отразили 12 атак украинских военных за сутки. Об этом во вторник, 11 октября, рассказал российский военнослужащий корреспонденту «Известий» Наталии Графчиковой.
«Личный состав, проявляя героизм и отвагу, отбил 12 атак за сутки, после чего противник понес критические потери в вооружении и личном составе и впоследствии отказался от своих наступательных действий», — пояснил он.
По словам военного, украинские националисты атакуют внезапно и стараются постоянно менять направления наступления, поэтому было принято решение сузить фронт обороны, чтобы более действенно наносить огневое поражение и выполнять задачи ВДВ.
Он рассказал, что российские военные используют маневры подразделений противотанковых средств, огонь артиллерии и авиацию, чтобы заставить противника отступить.
Ранее в этот день стало известно, что российские десантники остановили прорыв группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. По словам начальника штаба артиллерии дивизии, артиллерия уничтожила до пяти танков противника, а также до 50 человек личного состава. В итоге украинские националисты прекратили наступательные действия.
В тот же день председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации регион Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области уничтожено более 30 украинских боевиков после попытки проникнуть на освобожденную территорию.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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