Вооруженные силы России отразили 12 атак украинских военных за сутки. Об этом во вторник, 11 октября, рассказал российский военнослужащий корреспонденту «Известий» Наталии Графчиковой.

«Личный состав, проявляя героизм и отвагу, отбил 12 атак за сутки, после чего противник понес критические потери в вооружении и личном составе и впоследствии отказался от своих наступательных действий», — пояснил он.

По словам военного, украинские националисты атакуют внезапно и стараются постоянно менять направления наступления, поэтому было принято решение сузить фронт обороны, чтобы более действенно наносить огневое поражение и выполнять задачи ВДВ.

Он рассказал, что российские военные используют маневры подразделений противотанковых средств, огонь артиллерии и авиацию, чтобы заставить противника отступить.

Ранее в этот день стало известно, что российские десантники остановили прорыв группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. По словам начальника штаба артиллерии дивизии, артиллерия уничтожила до пяти танков противника, а также до 50 человек личного состава. В итоге украинские националисты прекратили наступательные действия.

В тот же день председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации регион Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области уничтожено более 30 украинских боевиков после попытки проникнуть на освобожденную территорию.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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