Рогов заявил об уничтожении 30 украинских боевиков в Запорожской области

В Запорожской области уничтожено более 30 украинских боевиков после попытки проникнуть на освобожденную территорию. Об этом во вторник, 11 октября, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации регион Владимир Рогов.

«Вот сейчас была попытка очередного прорыва. <...> Уничтожено более 30 боевиков, один танк и три боевые бронированные машины остались на поле боя», — сказал он в эфире «Радио России».

По словам Рогова, боевики прорывались в южном направлении и прощупывали Запорожскую линию боевого соприкосновения.

Ранее в этот день Рогов заявил, что освобождение занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) позиций в Запорожской области может произойти в ближайшее время.

До этого, 10 октября, власти Запорожской области указали на то, что Киев начал проводить идеологическую и информационную подготовку наступления ВСУ на регион. Рогов сообщил о том, что украинские власти скопили большое количество иностранных наемников на линии фронта в Запорожской области.

6 октября Рогов рассказал о стягивании ВСУ большого числа оружия и людей в Запорожскую область. В тот же день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что киевскими властями до сих пор заблокирован проезд через КПП «Васильевка» на освобожденную часть региона.

Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума. Под контролем Украины остается областной центр — город Запорожье.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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