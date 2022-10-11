Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино Белгородской области
Мир
Захарова заявила об отсутствии предложений о переговорах с Западом в Стамбуле
Мир
МВФ улучшил прогноз по ВВП России на 2023 год
Общество
Патриарх Кирилл вернулся к работе после перенесенного COVID-19
Мир
ЕС ежедневно импортирует российские нефть и газ на €260 млн
Наука
В Испании провели первую пересадку кишечника от умершего человека
Общество
Верховный суд РФ отменил штраф за продажу поддельной сумки Dior
Мир
ERR сообщила о неявке трети эстонских резервистов на военные учения
Мир
Столтенберг сравнил победу РФ в конфликте на Украине с поражением НАТО
Мир
Оппозиция Грузии внесла законопроект о введении виз для россиян
Мир
МИД Индонезии подтвердил участие Зеленского и Путина в саммите G20
Мир
НАТО примет меры по усилению защиты критической инфраструктуры стран альянса
Сюжет:

Рогов заявил об уничтожении 30 украинских боевиков в Запорожской области

Рогов заявил, что в Запорожской области уничтожено более 30 украинских боевиков после попытки проникнуть на освобожденную территорию
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Запорожской области уничтожено более 30 украинских боевиков после попытки проникнуть на освобожденную территорию. Об этом во вторник, 11 октября, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации регион Владимир Рогов.

Затихший гигант: чем важна для России Запорожская АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

«Вот сейчас была попытка очередного прорыва. <...> Уничтожено более 30 боевиков, один танк и три боевые бронированные машины остались на поле боя», — сказал он в эфире «Радио России».

По словам Рогова, боевики прорывались в южном направлении и прощупывали Запорожскую линию боевого соприкосновения.

Ранее в этот день Рогов заявил, что освобождение занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) позиций в Запорожской области может произойти в ближайшее время.

До этого, 10 октября, власти Запорожской области указали на то, что Киев начал проводить идеологическую и информационную подготовку наступления ВСУ на регион. Рогов сообщил о том, что украинские власти скопили большое количество иностранных наемников на линии фронта в Запорожской области.

6 октября Рогов рассказал о стягивании ВСУ большого числа оружия и людей в Запорожскую область. В тот же день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что киевскими властями до сих пор заблокирован проезд через КПП «Васильевка» на освобожденную часть региона.

Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума. Под контролем Украины остается областной центр — город Запорожье.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022