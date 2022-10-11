Рогов указал на возможность быстрого освобождения занятых ВСУ позиций

Освобождение занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) позиций в Запорожской области может произойти в ближайшее время, заявил 11 октября член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с «РИА Новости».

«Наступление украинских войск, по имеющейся информации, может быть приурочено к 14 октября, которое киевский режим считает днями защитника страны и создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещенная в РФ). Время поджимает боевиков Зеленского, которые хотят реализовать свой план, в том числе по захвату (Запорожской) АЭС, до прихода осенней холодной и дождливой погоды», — рассказал он.

Рогов добавил, что население региона намерено защищаться, а также планирует, как и всегда, отпраздновать 14 октября день освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, Покров Пресвятой Богородицы и День запорожского казачества.

«Так что пусть украинские боевики не тешат себя иллюзиями. Освобождение занятых на сегодня ими позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется», — резюмировал он.

Ранее, 10 октября, власти Запорожской области указали на то, что Киев начал проводить идеологическую и информационную подготовку наступления ВСУ на регион. Рогов сообщил о том, что украинские власти скопили большое количество иностранных наемников на линии фронта в Запорожской области.

6 октября Рогов рассказал о стягивании ВСУ большого числа оружия и людей в Запорожскую область. В тот же день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что киевскими властями до сих пор заблокирован проезд через КПП «Васильевка» на освобожденную часть региона.

Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума. Под контролем Украины остается областной центр - город Запорожье.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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