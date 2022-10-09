Власти сообщили о скоплении большого числа наемников ВСУ у Запорожской области

Киевский режим скопил большое количество иностранных наемников на линии фронта в Запорожской области, сообщил 9 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более 30 различных стран», — цитирует его «РИА Новости».

Рогов подчеркнул, что в Запорожскую область также стягивают наемников и выходцев из западных областей Украины для террора над местным населением, которое связывает свое будущее только с Россией.

6 октября Рогов сообщил, что ВСУ стянули в Запорожскую область большое число оружия и людей. Как предположил в беседе с «Известиями» военный эксперт Михаил Тимошенко, украинские войска пытаются выйти на Мелитополь и Мариуполь — к морю.

В тот же день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что киевскими властями до сих пор заблокирован проезд через КПП «Васильевка» на освобожденную часть региона.

30 сентября украинские боевики ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящих в очереди в районе рынка на Ореховской трассе. Они пытались выехать на освобожденные территории Запорожской области. По последним данным, погибли 30 человек, ранено 36. Рогов назвал произошедшее терактом.

На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. В настоящее время под контролем Киева находится областной центр — город Запорожье.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

30 сентября Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав РФ этих территорий. Глава государства заверил, что Россия никогда не предаст их жителей и будет помогать восстанавливать там инфраструктуру.

В период с 23 по 27 сентября жители этих территорий голосовали на референдумах по вопросу присоединения к РФ. За присоединение ДНР к РФ по результатам обработки 100% бюллетеней проголосовало 99,23% граждан. В ЛНР интеграцию с РФ поддержало 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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