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Украина не пропускает машины на освобожденную часть Запорожской области

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Киевскими властями до сих пор заблокирован проезд через КПП «Васильевка» на освобожденную часть Запорожской области. Об этом уведомил в четверг, 6 октября, врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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«Люди пытаются проехать (на освобожденную часть региона. — Ред.), но пока Украина не пропускает. С нашей стороны ограничений нет, хотя людей едет туда крайне мало», — подчеркнул Балицкий в ходе эфира «Соловьев Live».

Он отметил, что решение о возможности открытия контрольно-пропускного пункта «Васильевка» принимается киевскими властями.

Как подчеркнул Балицкий, многие люди теперь бояться ехать через КПП после обстрела автоколонны военными Украины в конце сентября, когда погибли 30 человек.

5 октября Путин подписал законы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Это произошло после того, как стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении этих территорий в состав РФ.

Как неоднократно заявляли представители республик и областей, они ждали этого момента восемь лет. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных терактов со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие Киеву.

РФ 24 февраля начала специальную военную операцию по защите мирных жителей ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота на Украине, с 2014 года.

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