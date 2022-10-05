Путин подписал законы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья в состав России

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал законы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

С 23 по 27 сентября в регионах прошли референдумы о вхождении в состав России. Большинство жителей субъектов поддержали такой вариант. 30 сентября в Москве состоялась церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав Российской Федерации.

По словам Путина, итоги референдумов были «более чем убедительные» и не подлежат сомнению.

«Результаты референдума, о котором вы сказали, откровенно говоря, даже самого меня не только порадовали, но и удивили», — сказал президент.

Кроме того, опубликованы указы о назначении Леонида Пасечника временно исполняющим обязанности главы ЛНР, Дениса Пушилина — ДНР, Евгений Балицкого — врио губернатора Запорожской области, а Владимира Сальдо — Херсонской.

Также Путин распорядился опубликовать обновленный текст Конституции с поправками о новых регионах.

В свою очередь замглавы Минэкономразвития России Сергей Назаров сообщил, что в России планируется принять закон о создании единой свободной экономической зоны в новых регионах по аналогии с Крымом.