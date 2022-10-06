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Рогов заявил о стягивании ВСУ в Запорожскую область огромного числа солдат и техники

Рогов заявил, что ВСУ стянули в Запорожье больше оружия и военных, чем за всё время СВО
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Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули в Запорожскую область больше оружия и людей, чем за всю специальную военную операцию. Об этом в четверг, 6 октября, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Он подчеркнул, что ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения в Запорожской области при том, что у них увеличивается число потерь.

«Активность их вообще не снижалась, потерь у них все больше <...> Нельзя сказать о сокращении какого-либо наступательного потенциала со стороны противника на запорожской линии боевого соприкосновения», — сказал Рогов ТАСС.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ в районе населенного пункта Ровнополье Запорожской области уничтожили до 30 украинских боевиков и семь единиц автомобильной техники.

1 октября в районе города Запорожье российской авиацией были уничтожены две американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

Российские силы контролируют южную и центральную части Запорожской области, при этом сам город Запорожье остается под контролем Украины. В запорожской ВГА анонсировали проведение референдума на оставшейся части области после ее перехода под контроль российской армии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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