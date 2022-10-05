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ВС РФ уничтожили до 70 украинских военных на Лисичанском направлении

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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ВС РФ уничтожили до 70 украинских военных на Лисичанском направлении. Об этом в среду, 5 октября, заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка уничтожено до 70 боевиков», — сказал он.

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Также был уничтожен один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Кроме того, в районе населенного пункта Ровнополье Запорожской области уничтожено до 30 украинских боевиков и семь единиц автомобильной техники.

Ранее в этот день Конашенков заявил, что ВС РФ ракетными ударами уничтожили до 100 украинских военных 92-й бригады на купянском направлении в Харьковской области. Кроме того, за сутки было ликвидировано более 230 украинских военнослужащих, а также четыре танка, 18 боевых бронированных машин и две самоходные гаубицы «Гвоздика» на николаево-криворожском направлении.

В этот же день в Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск был уничтожен украинский ангар с бепилотниками «Байрактар ТБ-2».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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