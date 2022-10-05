ВС РФ «Искандером» уничтожили украинский ангар с бепилотниками под Николаевом

В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск был уничтожен украинский ангар с бепилотниками «Байрактар ТБ-2». Об этом сообщил 5 октября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также отметил, что в районе населенного пункта Мураховка Николаевской области российскими войсками была уничтожена украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США.

30 сентября в Минобороны РФ сообщили, Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным ударом уничтожили цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод» в районе города Днепропетровск.

До этого, 27 сентября, в российской оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ уничтожили в районе населенного пункта Лозоватка Днепропетровской области украинскую наземную станцию управления комплекса беспилотниками «Байрактар».

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся обстановки в регионе после участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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