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Власти Запорожской области сообщили о планируемом наступлении ВСУ на регион

Член ГСА Запорожской области Рогов заявил, что Киев готовится к наступлению на регион
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Власти Запорожской области указали на то, что Киев начал проводить идеологическую и информационную подготовку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область. Об этом 10 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с «РИА Новости».

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«Режим Зеленского начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область. Помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть «освобождена», — отметил он.

Рогов указал на то, что власти Украины проводят данную информационную политику в первую очередь для того, чтобы получить больше западного оружия для нужд ВСУ. Он также добавил, что активные боевые действия могут развернуться в регионе в самое ближайшее время.

Ранее, 9 октября, Рогов сообщил о том, что украинские власти скопили большое количество иностранных наемников на линии фронта в Запорожской области.

До этого, 6 октября, Рогов рассказал о стягивании ВСУ большого числа оружия и людей в Запорожскую область. В тот же день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что киевскими властями до сих пор заблокирован проезд через КПП «Васильевка» на освобожденную часть региона.

На сегодняшний день российскими войсками освобождено около 75% Запорожской области. В настоящее время под контролем Киева находится областной центр — город Запорожье. 5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

В период с 23 по 27 сентября жители этих территорий голосовали на референдумах по вопросу присоединения к РФ. За присоединение ДНР к РФ проголосовало 99,23% граждан. В ЛНР интеграцию с РФ поддержало 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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