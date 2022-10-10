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ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях

Минобороны РФ: пресечены попытки наступления ВСУ на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Пресечены попытки наступления ВСУ на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях, сообщил 10 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении противник силами четырех ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники», — рассказал он.

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Конашенков добавил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) также было сорвано на краснолиманском направлении.

«На краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка Луганской Народной Республики. Сосредоточенным огнем ракетных войск и артиллерии все попытки ВСУ навести переправы через реку были сорваны», — сообщил официальный представитель оборонного ведомства.

Он также сообщил об успехах на николаево-криворожском направлении, где украинские войска, проводившие наступление силами до трех батальонных тактических групп и иностранных наемников в направлениях населенных пунктов Брускинское, Безыменное, Садок и Суханово Херсонской области были отброшены.

«Активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 60-ти украинских военнослужащих, девять танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей», — рассказал Конашенков.

Ранее 10 октября главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все атаки ВСУ в регионе были отбиты. Он добавил, что часть украинских военных взяли в плен.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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