В районе города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) союзные войска создали оборонительный рубеж, который стал жизненно важной магистралью, связывающей Кременную и Сватово. Об этом рассказал 16 октября военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

«Вооруженные силы Украины (ВСУ) и украинские наемники мечтали бы получить эту дорогу под контроль, чтобы отрезать от снабжения сватовскую группировку, но она по-прежнему находится под полным контролем союзных сил», — отметил корреспондент.

Оборонительный рубеж под Кременной обрастает окопами, при этом бойцы готовы к команде на наступление, радуясь, что преимущество на их стороне. Как отмечают солдаты, в группировке украинских войск сейчас большое количество наемников из Польши и Грузии, а самих украинцев практически не осталось.

«Там чисто сейчас работают наемники. Получается, как они хорошенько «отхватят», они отходят быстро. Бояться нечего, находимся на своей земле», — резюмировал боец с позывным Вертолет.

13 октября глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник указал, что российские войска захватили две господствующие высоты в районе Кременной. Мирошник сообщил, что обе дороги в Кременную также находятся под контролем союзных войск.

Ранее, 12 октября, сообщалось о том, что ВСУ понесли тяжелые потери в технике и живой силе в районе села Торское в ЛНР.

Накануне стало известно, что российские военные отразили 12 атак со стороны противника в течение суток. Как отметил один из служащих, украинские солдаты атакуют внезапно и стараются постоянно менять направление наступления, поэтому было принято решение сузить фронт обороны, чтобы более действенно наносить огневое поражение и выполнять задачи ВДВ.

10 октября в Министерстве обороны сообщили, что ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ сразу на трех направлениях — купянском, краснолиманском и николаево-криворожском.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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