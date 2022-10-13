В ЛНР взяли под контроль две господствующие высоты в «серой» зоне у Кременной

Российские войска захватили две господствующие высоты в районе Кременной, рассказал 13 октября глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Наши военные в Кременной не только организовали мощную оборонительную систему, но и взяли под контроль господствующие высоты в «серой» зоне — Червонопоповку и Песчаное», — сообщил он.

Мирошник также добавил, что обе дороги в Кременную также находятся под контролем союзных войск.

Ранее, 12 октября, сообщалось о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли тяжелые потери в технике и живой силе в районе села Торское в ЛНР.

Накануне стало известно, что российские военные отразили 12 атак со стороны противника в течение суток. Как отметил один из служащих, украинские солдаты атакуют внезапно и стараются постоянно менять направление наступления, поэтому было принято решение сузить фронт обороны, чтобы более действенно наносить огневое поражение и выполнять задачи ВДВ.

10 октября в Министерстве обороны сообщили, что ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ сразу на трех направлениях — купянском, краснолиманском и николаево-криворожском.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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