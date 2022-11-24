С начала спецоперации средняя зарплата иностранных наемников на стороне украинской армии упала на €200–500 в сутки. Об этом в четверг, 24 октября, рассказал командир одного из подразделений российского добровольческого штурмового отряда «Крым» с позывным «Бонд».

«В самом начале всего этого (спецоперации. — Ред.), чтобы привлечь побольше народу, были (в качестве вознаграждения иностранным наемникам. — ред.) суммы такие: €1200–1500 в день. Сейчас где-то в районе €1000 такая у них зарплата дневная», — сообщил он в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, эти данные получены из показаний пленных и радиоперехватов. В частности, он рассказал о перехвате разговора на польском языке на запорожском направлении. Он отметил, что там воюет немало представителей Польши. Кроме того, эту информацию подтвердили и те, кто ходил в тыл, добавил военнослужащий.

Ранее, 21 ноября, британский наемник рассказал, что служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены действовать в тяжелых условиях, зачастую без поддержки со стороны командования. Кроме того, он пожаловался на отсутствие помощи раненым в бою.

В тот же день офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что на стороне ВСУ воюет до 10 иностранных частных военных компаний (ЧВК). Он указал на рост числа наемников, прибывающих из постсоветских и восточноевропейских республик, а также государств — членов НАТО.

6 ноября подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский сообщил, что иностранцы в рядах ВСУ уже не только командуют, но и лично работают на огневых позициях. К тому же они уже перестали маскироваться как раньше: теперь их видно на видео и слышно в радиоперехватах.

Накануне Герой России, ветеран военной разведки Рустем Клупов рассказал, что на некоторых направлениях численность иностранцев в рядах украинской армии достигает 70%. Причина тому ― практически исчерпанный военный ресурс Украины.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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