Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены действовать в тяжелых условиях, зачастую без поддержки со стороны командования. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказал британский наемник в интервью газете Bild.

Согласно информации издания, 40-летний Шариф Амин прибыл на территорию Украины из города Бристоль на юго-западе Англии. Его подразделение попало в засаду в Херсонской области, в ходе противостояния с ВС РФ боец получил серьезные ранения.

Пострадавшего унесли с поля боя сослуживцы.

«У нас нет ни обезболивающих, ни морфия. Нет ни вертолета, ни спецподразделения, чтобы вытаскивать людей оттуда. Мы полностью предоставлены сами себе», — рассказал он.

Ранее, 2 ноября, Шариф заявил о намерении вернуться в Британию. Отмечается, что регулярные обстрелы со стороны Союзных войск вынуждают многих иностранных наемников задуматься об отъезде.

Между тем 11 ноября стало известно, что бывший десантник из Великобритании, сражавшийся в качестве наемника в рядах ВСУ, был тяжело ранен под Артемовском. В этом же сражении погиб еще один британский наемник, Саймон Лингард.

До этого, 6 ноября, Герой России, ветеран военной разведки Рустем Клупов рассказал, что на некоторых направлениях численность иностранцев в рядах украинской армии достигает 70%. Причина тому ― практически исчерпанный военный ресурс Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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