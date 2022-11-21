В ЛНР заявили о присутствии в Донбассе до 10 иностранных ЧВК

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюет до 10 иностранных частных военных компаний (ЧВК). Об этом 21 ноября заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Он указал на рост числа наемников, прибывающих из постсоветских и восточноевропейских республик, а также государств — членов НАТО.

«Частных военных компаний здесь тоже немало. <...> их порядка десяти <...> Они являются прикрытием тех регулярных сил натовских, которые находятся здесь, на Украине», — сообщил Марочко в эфире телеканала «Россия 24».

Офицер напомнил, что на Украине еще до начала спецоперации действовал «иностранный легион», куда входили представители Польши и прибалтийских республик.

«Сейчас этот «иностранный легион» довольно-таки сильно был потрепан нашими войсками, и они разбились на более мелкие какие-то группы», — добавил он.

Ранее в этот же день стало известно, что на Украине погиб основатель Украинского интернационального легиона француз Гастон Бессон, воевавший на стороне ВСУ.

В начале ноября сообщалось, что российские разведчики уничтожили отряд польских наемников и живую силу ВСУ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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