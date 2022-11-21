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В ЛНР заявили о присутствии в Донбассе до 10 иностранных ЧВК

Офицер ЛНР Марочко: на стороне Киева воюет до 10 иностранных ЧВК
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Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
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На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюет до 10 иностранных частных военных компаний (ЧВК). Об этом 21 ноября заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

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Он указал на рост числа наемников, прибывающих из постсоветских и восточноевропейских республик, а также государств — членов НАТО.

«Частных военных компаний здесь тоже немало. <...> их порядка десяти <...> Они являются прикрытием тех регулярных сил натовских, которые находятся здесь, на Украине», — сообщил Марочко в эфире телеканала «Россия 24».

Офицер напомнил, что на Украине еще до начала спецоперации действовал «иностранный легион», куда входили представители Польши и прибалтийских республик.

«Сейчас этот «иностранный легион» довольно-таки сильно был потрепан нашими войсками, и они разбились на более мелкие какие-то группы», — добавил он.

Ранее в этот же день стало известно, что на Украине погиб основатель Украинского интернационального легиона француз Гастон Бессон, воевавший на стороне ВСУ.

В начале ноября сообщалось, что российские разведчики уничтожили отряд польских наемников и живую силу ВСУ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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