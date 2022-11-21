На Украине погиб основатель Украинского интернационального легиона француз Гастон Бессон, воевавший на стороне ВСУ. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на сослуживцев Бессона.

По данным «Страны», 46-летний Бессон, в прошлом боец Французского иностранного легиона, принимал участие во множестве конфликтов в Европе, Азии, Латинской Америке. На Украине находился с начала лета.

Как уточняется, о гибели Бессона сообщил наемник Дэйв Даксбери. По словам боевика, он не знает обстоятельств гибели Бессона, поскольку сам недавно уехал из зоны боевых действий домой на неделю.

15 ноября стало известно об уничтожении группы польских наемников под Купянском. Наемники передвигались на австралийском бронеавтомобиле Bushmaster PMV. Предположительно, во время движения в машину попал снаряд, в результате чего наемники погибли.

9 ноября сообщалось, что в ходе спецоперации погиб наемник из Великобритании. Обстоятельства смерти военнослужащего неизвестны.

Тогда же сообщалось о смерти канадского наемника, воевавшего на стороне украинских боевиков, в Артемовске в Донецкой Народной Республике (ДНР). Обстоятельства его гибели неизвестны.

Днем ранее сообщалось, что наемник из США с позывным Сойка-пересмешница, воевавший среди украинских националистов, погиб в Харьковской области. Он сражался в иностранном легионе.

До этого, 5 ноября, сообщалось о ликвидации 40-летнего наемника из Австралии Тревора Кьелдалы на территории Донбасса. Тот служил в качестве снайпера.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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