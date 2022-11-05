СМИ сообщили о ликвидации в Донбассе австралийского наемника

В Донбассе ликвидирован 40-летний австралийский наемник Тревор Кьелдала, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины. Об этом пишет британский таблоид The Sun в субботу, 5 ноября.

Сообщается, что австралиец служил в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) снайпером. В июне он получил ранение, но в сентябре снова вернулся в зону боевых действий.

Кьелдала ликвидировали в начале ноября. Где именно это произошло, в статье не уточняется.

Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили об уничтожении группой спецназа наемников из Польши. Добавлялось, что российские военные также захватили в качестве трофеев оружие иностранного производства.

За день до этого официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие уничтожили штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева. Он уточнил, что по объекту был нанесен ракетный удар. Число уничтоженных в результате атаки военных в ведомстве не назвали.

1 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за последние две недели в зоне специальной военной операции (СВО) было уничтожено около 200 иностранных наемников.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.



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