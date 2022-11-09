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Сюжет:

СМИ сообщили о гибели британского наемника на Украине

Sky News: наемник Саймон Лингард стал третьим британцем, погибшим на Украине
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Фото: dailymail.co.uk
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Еще один наемник из Великобритании, сражавшийся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщил телеканал Sky News 9 ноября.

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Обстоятельства смерти военнослужащего неизвестны. Саймон Лингард, предположительно, третий наемник из Великобритании, погибший в зоне СВО за всё время. Перед этим 24-летний Джордан Гэтли погиб в марте, в апреле погиб также служившй в рядах ВСУ 36-летний Скотт Сибли.

По информации родных Лингарда, украинские военные предложили помочь с возвращением тела военнослужащего домой. Семья погибшего рассказала, что он был вдохновением и примером для всех, с кем был знаком.

В этот же день сообщалось о смерти канадского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, в Артемовске в Донецкой Народной Республике (ДНР). Обстоятельства его гибели неизвестны. Джозефу Хильдебранду было 33 года, он был родом из провинции Саскачеван, работал на ферме. До этого Хильдебранд служил в рядах канадской армии в Афганистане.

Ранее, 8 ноября, стало известно, что наемник из США с позывным «Сойка-пересмешница», воевавший среди украинской армии, погиб в Харьковской области. Тимоти Гриффин был родом из штата Нью-Йорк. Он сражался в иностранном легионе за ВСУ.

До этого, 5 ноября, сообщалось о ликвидации 40-летнего наемника из Австралии Тревора Кьелдалы на территории Донбасса. Тот служил в рядах ВСУ в качестве снайпера.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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