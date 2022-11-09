Под Артемовском погиб 33-летний канадский наемник

Канадский наемник, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в Артемовске Донецкой Народной Республики. Об этом 9 ноября сообщает телеканал CBC News со ссылкой на его семью.

Там рассказали, что Джозефу Хильдебранду было 33 года, он жил в провинции Саскачеван, работал на ферме. Проходил службу в канадских вооруженных силах в Афганистане.

Подробности гибели боевика не приводятся.

Ранее, 6 ноября, ветеран военной разведки Рустем Клупов объяснил, почему за Украину воюет большое количество иностранных наемников. По его мнению, собственный военный ресурс страны почти закончился, украинских военнослужащих осталось мало.

В то же время депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщил, что иностранцы в рядах ВСУ уже не только командуют, но и лично работают на огневых позициях. К тому же они уже перестали маскироваться: теперь их видно на видео и слышно в радиоперехватах.

За день до этого стало известно, что российские разведчики уничтожили отряд польских наемников и живую силу ВСУ. В Минобороны РФ пояснили, что после предварительной разведки местности с воздуха с использованием беспилотника разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника. Затем с использованием переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот» был нанесен ракетный удар по замаскированной в лесу бронированной машине ВСУ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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