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Стало известно об уничтожении группы польских наемников под Купянском

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Фото: РЕН ТВ
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В соцсетях появился видеоролик ликвидированной группы польских наемников, которые участвовали в спецоперации на стороне украинских вооруженных формирований, как утверждают пользователи. Об этом стало известно в понедельник, 14 ноября.

Как сообщается, кадры сняты в сентябре в районе Купянска. Наемники передвигались на австралийском бронеавтомобиле Bushmaster PMV.

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Предположительно, во время движения в машину попал снаряд, в результате чего наемники погибли. О точном количестве погибших не сообщается.

Ранее, 9 ноября, стало известно, что в ходе спецоперации погиб наемник из Великобритании. Обстоятельства смерти военнослужащего неизвестны.

Тогда же сообщалось о смерти канадского наемника, воевавшего на стороне украинских боевиков, в Артемовске в Донецкой Народной Республике (ДНР). Обстоятельства его гибели неизвестны.

Днем ранее сообщалось, что наемник из США с позывным «Сойка-пересмешница», воевавший среди украинских националистов, погиб в Харьковской области. Он сражался в иностранном легионе.

До этого, 5 ноября, сообщалось о ликвидации 40-летнего наемника из Австралии Тревора Кьелдалы на территории Донбасса. Тот служил в качестве снайпера.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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