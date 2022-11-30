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В ЛНР рассказали о ежедневных попытках ВСУ атаковать в районе Сватово и Кременной

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ ежедневно пытаются прорвать оборону в районе Сватово и Кременной
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно уже на протяжении двух месяцев предпринимают попытки прорвать оборону в районе Сватово и Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил 30 ноября офицер второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«Причем если мы говорим за населенный пункт Сватово, то там предпринимаются попытки по 2-3 раза на день, причем сразу с нескольких направлений — и с краснолиманского направления, и с купянского», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в среду глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецподразделение «Ахмат» ликвидировало украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Кременной, предпринявший попытку прорвать оборону.

А днем ранее Марочко рассказал, что российские войска отразили попытку наступления ВСУ в направлении Сватово. После этого украинские боевики, понеся колоссальное потери, вернулись на ранее занимаемые позиции.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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