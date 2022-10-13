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Разведка ЛНР сообщила о дезертирстве украинских военных из Артемовска

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Украинские военные дезертируют из города Артемовск. Об этом 13 октября сообщил офицер народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

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«По данным разведки, в районе населенного пункта Артемовск отмечаются факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими», — сообщил он в Telegram.

По его словам, основными причинами дезертирства стали низкое морально-психологическое состояние военнослужащих, критические потери и утрата связи с командованием.

Ранее в этот день штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил об освобождении населенных пунктов Опытное и Иванград на артемовском направлении.

8 октября союзные войска выбили украинских боевиков из крупного опорного пункта на юго-востоке Артемовска. В нем остались вещи военных, стены здания были исписаны нацистскими надписями и символикой.

Ранее, 5 октября, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об отступлении украинских военных из Артемовска из-за невозможности удерживать ранее занятые позиции.

3 октября появились кадры с отступающими из Артемовска украинскими солдатами. На видео один из них заявил, что «выходит из ада».

Специальная военная операция РФ по защите населения Донбасса началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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