Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал аморальными требования ФРГ и Польши выплатить репарации Украине
Политика
Путин назначил врио глав новых регионов
Общество
У морского заповедника в Приморье задержали браконьеров
Мир
The Hill спрогнозировало проблемы у Байдена из-за сокращения добычи нефти
Общество
Суд в Москве отказался заочно арестовать Овсянникову
Мир
Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Киева на фоне энергокризиса
Мир
МИД РФ заявил о четком оформлении линии продвижения НАТО в АТР
Мир
В РФ заявили о необходимости создать совместный с Египтом банк
Пресс-релизы
14–17 июня 2023 года состоится Петербургский международный экономический форум
Общество
Пушилин сообщил об отступлении ВСУ в Артемовске
Политика
Путин подписал закон о принятии новых территорий в состав РФ
Сюжет:

Пушилин сообщил об отступлении ВСУ в Артемовске

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска в Артемовске (Бахмуте) отступают. Об этом 5 октября заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Сейчас они тупо разбивают город. Поскорее бы их отогнали!»
О чем корреспондентам «Известий» рассказали жители Кременной, на которую направлен главный удар ВФУ

«Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает — без возможности удерживать ранее занимаемые позиции», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Пушилин добавил, что Красный Лиман (Лиман) будет освобожден.

«Я понимаю, что освободим мы и Красный Лиман, безусловно, для нас это болезненная точка, очень болезненная. Ну и освободим всю территорию Донецкой Народной Республики, впрочем, и все освобожденные территории в рамках новых субъектов Российской Федерации», — отметил врио главы ДНР.

Ранее, 3 октября, появились кадры с отступающими из Артемовска украинскими солдатами. На видео один из них заявил, что «выходит из ада».

До этого, 1 октября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. Он отметил, что несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022