Украинские войска в Артемовске (Бахмуте) отступают. Об этом 5 октября заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает — без возможности удерживать ранее занимаемые позиции», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Пушилин добавил, что Красный Лиман (Лиман) будет освобожден.

«Я понимаю, что освободим мы и Красный Лиман, безусловно, для нас это болезненная точка, очень болезненная. Ну и освободим всю территорию Донецкой Народной Республики, впрочем, и все освобожденные территории в рамках новых субъектов Российской Федерации», — отметил врио главы ДНР.

Ранее, 3 октября, появились кадры с отступающими из Артемовска украинскими солдатами. На видео один из них заявил, что «выходит из ада».

До этого, 1 октября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. Он отметил, что несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.