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Появились кадры с отступающими из Артемовска украинскими солдатами

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Фото: Соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили об отступлении из Артемовска (украинское название — Бахмут), о чем свидетельствуют распространенные украинскими военнослужащими кадры.

Так, на кадрах один из украинских солдат заявил, что они «выходят из ада».

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«Из центра ада выходим в город, двое суток были без воды и без связи», — сказал один из военных ВСУ на кадрах.

При этом кадры из самого Артемовска показывают, что украинские боевики превращают в укрепрайоны жилые кварталы — танки стоят прямо за углами домов.

Тем временем российские войска не дают ВСУ совершить наступление и на двух других направлениях. Так, Вооруженные силы РФ отбили наступление украинских войск в районе приднепровского поселка Дудчаны на севере Херсонской области, откуда ВСУ планировали пройти на Каховскую гидроэлектростанцию (до нее оттуда около 50 км).

Также российские войска отразили вторжение ВСУ и в Луганскую область. Как сообщили во втором корпусе Народной милиции республики, боевые порядки ВСУ удалось заманить в «огневой мешок» и при массированном ударе уничтожить порядка 100 боевиков и 10 единиц бронетехниики.

Ранее в понедельник глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что союзные силы республик Донбасса в боях с ВСУ добиваются определенных успехов на артемовском направлении.

2 октября корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщал, что на рубежах Артемовска продолжаются перестрелки артиллерии. Он отметил, что после смещения линии фронта союзные войска перенесли несколько огневых позиций на уже освобожденные территории.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся обстановки в регионе после участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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