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Союзные войска выбили ВФУ из крупного опорного пункта в Артемовске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Союзные войска выбили украинских боевиков из их крупного опорного пункта на юго-востоке Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в субботу, 8 октября, сообщил военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

В опорном пункте, который теперь находится в разрушенном состоянии, остались вещи украинских военных. Стены зданияя исписаны нацистскими надписями и символикой.

Ранее, 5 октября, Минобороны России сообщило об уничтожении почти 10 националистов, а также ротного склада боеприпасов и двух единиц автомобильной техники. Успешную операцию по ликвидации украинских военных провел экипаж расчета системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», в составе которого выполнял боевые задачи сержант Мусаиб Умаров, своей тактикой вынудивший врага отступить.

16 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ ликвидировали штаб и базу подготовки отдельного центра спецопераций «Юг» ВСУ в районе Очакова.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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