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До 10 националистов и склад боеприпасов уничтожены расчетом РСЗО в ходе спецоперации

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий
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В зоне проведения специальной операции по защите Донбасса в ходе наступления экипажа расчета системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», в составе которого выполнял боевые задачи сержант Мусаиб Умаров, был нанесен прицельный удар по опорному пункту националистов, в результате чего уничтожены ротный склад боеприпасов, до 10 человек личного состава и две единицы автомобильной техники. В Минобороны РФ 5 октября рассказали о новых подвигах российских военных.

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Так, экипаж Умарова способствовал созданию бреши в оборонительных редутах националистов и тем самым вынудил врага отступить.

Сержант Константин Морозов подвозил боеприпасы российским военным, однако, приближаясь к полю боя, колонна подверглась артиллерийскому удару. Морозов показал свое умение маневрировать автомобилем, загруженным боеприпасами, чем и вывел машину из-под удара, в результате он доставил боеприпасы военным. Кроме того, он уничтожил пять боевиков из штатного оружия, оказал первую медицинскую помощь двум военнослужащим, получившим ранения, после чего своевременно эвакуировал их в безопасный район.

В ходе выполнения задач передовая группа российских военнослужащих обнаружила оборудованные позиции украинских националистов, о чем командир группы проинформировал артиллеристов по рации и сообщил координаты подразделения противника. Получив информацию, заместитель командира реактивного артиллерийского взвода сержант Владимир Гунько оперативно произвел расчеты для стрельбы и точным пуском ракет нанес огневой удар по позициям украинских радикалов. В результате действий расчета под командованием сержанта Гунько были уничтожены взводный опорный пункт противника, одна боевая машина пехоты и до 15 человек личного состава националистов.

Взвод под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Ревенко, действуя в составе батальонно-тактической группы (БТГ), выполнял задачу по обороне района, подконтрольного российским военным, от украинских националистов. Так, продвигаясь на одном из направлений вместе со своим взводом, Ревенко обнаружил скопление вооруженных украинских диверсантов, которые готовились атаковать позиции российской БТГ. В итоге военные уничтожили командира диверсионно-разведывательной группы и до 10 националистов. Как отмечается, остатки подразделения противника, лишенные руководства, начали стремительно отступать, оставляя при этом раненых на поле боя.

Кроме того, расчет боевой машины реактивной артиллерийской батареи под руководством младшего сержанта Сергея Шугало существенно снизил боевые возможности украинских националистов и способствовал стремительному наступлению российских войск. В ведомстве также отмечаются заслуги командира отделения, наводчика десантно-штурмовой роты сержанта Тимура Цховребова, который обеспечивал безопасность передвижения колонны российских военных.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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