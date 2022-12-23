Бес спешки: Россия стремится завершить конфликт на Украине

Россия не собирается раскручивать маховик украинского конфликта и стремится его завершить. Об этом 22 декабря заявил президент России Владимир Путин. В этот же день министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения РФ в зоне проведения военной спецоперации. Линия фронта сейчас стабилизирована и основные усилия армии направлены на освобождение ДНР, рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Это заявление подтверждает, что следующим этапом СВО станет окончательное освобождение Донбасса, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты .

Россия «пощелкает»

О стремлении России завершить конфликт на Украине Владимир Путин заявил после заседания Государственного совета.

— Наша цель — не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено, и чем быстрее, тем лучше, — сказал президент.

Он также прокомментировал темпы проведения специальной военной операции.

— Ну а что касается того, что и как происходит, я уже много раз говорил: интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям, курочка по зернышку клюет, — напомнил глава государства.

Бес спешки: Заседание Государственного совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По словам президента, военные ресурсы стран НАТО не на грани исчерпания, но советские запасы вооружения из стран, раньше входивших в Варшавский договор, кончаются.

— Мы практически там всё повыбивали, повыжгли. Там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Ну, сотни. В таком масштабе. Выбили много, это правда. И вот эта техника близка к исчерпанию , — сказал главнокомандующий.

Также президент отметил, что поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину — это затягивание конфликта.

— Это достаточно старая система. Она не работает так, скажем, как наша С-300. Тем не менее те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется, — добавил президент, отметив, что Россия «пощелкает» американские комплексы.

Настроение боевое

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в этот день проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил РФ в зоне проведения военной спецоперации.

Глава ведомства заслушал командиров и посетил позиционные районы воинских частей. Он обратил особое внимание на организацию обеспечения войск в полевых условиях. Проверил условия размещения, качество обогрева личного состава, а также приготовление и места приема пищи.

На передовой Сергей Шойгу пообщался с военнослужащими группировки и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции. Поинтересовавшись настроением солдат, получил четкий ответ: «Боевое!»

Бес спешки: Министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время инспектирования группировки ВС России в зоне спецоперации Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Начальник медслужбы полка доложил министру об организации медицинского обеспечения военнослужащих в оборудованной в полевых условиях санчасти, а также запасах медикаментов

Перед отъездом глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и напутствовал:

— Не суетитесь, спокойно, всё нормально!

— Мы с министром, мы не суетимся! — ответили ему.

815 км

Сейчас фронт стабилизирован и основные усилия Вооруженных сил России направлены на завершение освобождения территории ДНР. Об этом на брифинге перед военными атташе иностранных государств сообщил начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

— В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 км , — уточнил он.

Валерий Герасимов подтвердил, что вторая фаза специальной военной операции должна закончиться освобождением Донбасса , считает военный эксперт Алексей Леонков.

— Для решения этой задачи количество мобилизованных избыточно, — отметил он. — Сейчас основные боевые действия идут в Донбассе. Там противник пытается удержаться в укрепрайонах любой ценой, не считаясь с потерями. Его части обескровливаются. Однако не всё надо брать в лоб , для этого существует несколько вариантов проведения зимней кампании, о которых докладывали Верховному главнокомандующему, когда он посещал штаб СВО.

Придется освобождать не только часть ДНР, но и территории Запорожской и Херсонской областей, напомнил Алексей Леонков.

Бес спешки: Военнослужащие РФ Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Туда нужно переносить интенсивные боевые действия, — сказал он.

Валерий Герасимов также сообщил, что в рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1300 критически важных объектов. Это позволило существенно снизить боевой потенциал ВФУ, нарушить систему управления войсками, парализовать работу ВПК, значительно затруднить военные перевозки.

— Впервые в боевых условиях применено гиперзвуковое оружие. Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине, — заметил генерал.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ежедневно совершая около 150 боевых вылетов, уничтожила более 11 тыс. единиц вооружения и техники ВФУ. С помощью БПЛА вскрыто около 8 тыс. и уничтожено свыше 600 объектов.

Начальник Генштаба отметил, что США и их союзники последовательно наращивают объемы военной помощи Киеву для того, чтобы затянуть конфликт. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине достигла почти $100 млрд.

Всего с начала СВО страны Запада передали Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1000 ББМ, не менее 800 бронеавтомобилей, а также до 700 артиллерийских систем, 100 единиц РСЗО, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5300 ПЗРК и не менее 5 тыс. БЛА, сообщил генерал.

Минус два самолета и вертолет

В Минобороны 22 декабря рассказали подробности боев с украинскими формированиями в зоне проведения спецоперации.

— На купянском направлении в результате нанесения поражения по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Кучеровка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожены до 15 украинских военнослужащих и два автомобиля , — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении поражены подразделения противника, сосредоточенные в районах Сергеевки в ЛНР и Терен в ДНР. Потери украинских формирований за сутки здесь составили более 20 военнослужащих убитыми и ранеными , две бронемашины и три пикапа.

На донецком российские войска продолжали наступательные действия. За сутки уничтожены до 50 украинских военнослужащих , два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На южно-донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВФУ, также уничтожены две диверсионные группы ВФУ. Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 30 военнослужащих , две боевые бронированные машины и три пикапа.

Бес спешки: Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы «Гиацинт» Вооруженных сил РФ Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили пункт ремонта артиллерийских систем М777, три склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 93 района сосредоточения войск. В ходе контрбатарейной борьбы нанесено два ракетных удара по огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч» в районах населенных пунктов Бердычи и Красноармейск в ДНР.

Истребительная авиация ВКС России сбила два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Шевченко и Богатырь, а также украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Доброполье в ДНР. Войска ПВО РФ за сутки сбили три беспилотника и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная и Бараниковка Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 350 самолетов, 188 вертолетов, 2694 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7191 танк и другая боевая бронированная машина, 934 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3700 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7707 единиц специальной военной автомобильной техники — перечислил Игорь Конашенков.

50 огневых задач

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Подразделение рядового Александра Мандажи удерживало оборону на одном из тактических направлений. Наступая, украинские националисты вели артиллерийский и минометный огонь по нашим позициям. В составе экипажа боевой машины реактивной системы залпового огня Александр подавил артиллерийские позиции противника, уничтожил пять единиц техники и большое количество боевиков.

Грамотные и профессиональные действия рядового Александра Мандажи существенно снизили боевые возможности противника и способствовали удержанию стратегически важных позиций, рассказали в военном ведомстве.

В ходе наступления сержант Кирилл Чудинов поражал артиллерийским огнем объекты украинских националистов. Его подразделение действовало в условиях ожесточенного сопротивления противника, который применял ствольную, реактивную артиллерию и ударные беспилотники.