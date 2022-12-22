 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Генпрокуратура признала нежелательной в РФ шведскую организацию
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском детей выросло до пяти
Спорт
Сборную РФ по хоккею с мячом отстранили от участия в чемпионате мира 2023 года
Армия
Российские войска уничтожили до 50 боевиков ВСУ на донецком направлении
Происшествия
ВСУ второй раз за день обстреляли Петровский район Донецка из РЗСО
Армия
Авиация ВКС РФ сбила два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины и вертолет
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля
Происшествия
Двое погибли при обстреле здания в Донецке, где был ранен Рогозин
Мир
В Кремле заявили о нежелании Байдена и Зеленского прислушаться к РФ
Спорт
Мужчинам разрешили участвовать в соревнованиях по синхронному плаванию на ОИ-2024
Мир
В МИД России предостерегли Японию от наращивания военной мощи
Авто
Внедорожник Tank 300 получил сертификат соответствия в России
/

Полтора миллиона зрелых мужчин: в России повысят возраст новобранцев

На срочную службу в армию будут призывать россиян 21-30 лет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На фоне спецоперации в Минобороны задумались повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. Ожидаются и другие перемены. Как будут служить в 2023 году и как менялись сроки службы в российской армии — в материале «Известий».

В каком возрасте будут призывать в армию в 2023 году

Повысить возраст призыва в российскую армию с 18 до 21 года предложил глава Минобороны Сергей Шойгу. Изменится на три года и предельный возраст призывников: его хотят повысить с 27 до 30 лет. Повышать возраст предлагают поэтапно. Также в планах Минобороны довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн человек с нынешнего миллиона, 695 тысяч из которых составят контрактники.

Военная служба по контракту станет доступна для всех с первого дня призыва. По нынешнему законодательству, служить по контракту с первого дня могут только выпускники вузов и колледжей. Выпускники школ сначала должны три месяца пробыть на срочной службе. Однако сразу в зоны вооруженных конфликтов отправлять молодых людей отнюдь не предлагается — первые четыре месяца они учатся и набираются опыта. Если обучение по военно-учетной специальности длится дольше, то контрактник сначала полностью завершает учебный курс и только потом приступает к боевым обязанностям.

Полтора миллиона зрелых мужчин
Армия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В Госдуме считают, что новые правила могут утвердить уже в 2023 году. Как пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сначала необходимо дождаться официального предложения от Министерства обороны и внести изменения в законодательство. Скажутся ли предложения на возрасте весеннего призыва-2023 или осеннего призыва-2023, пока неясно.

Сколько будут служить срочники — год или два года

Помимо повышения призывного возраста в Госдуме несколько раз заговаривали об увеличении срока службы с одного до двух лет — как это было до 2008 года. Идею озвучили первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров и зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По мнению депутатов, увеличение срока службы в армии в два раза повысит качество подготовки военнослужащих. «Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — пояснил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Полтора миллиона зрелых мужчин
Армия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

При этом в Кремле подчеркивали, что фиксируют заявления, но пока речь об увеличении срока службы не идет. «Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет, эта тема не обсуждалась. Конечно, здесь главное — это мнение Министерства обороны», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Минобороны в свою очередь об увеличении срока службы заявлений не делало. В Совете Федерации усомнились в необходимости возвращаться к двухгодичной системе.
«На боеспособности армии сказывается количество контрактников. А увеличение срока службы по призыву вряд ли значительно повлияет на качество войск», — заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

С 2008 года срок прохождения срочной службы в России составляет один год. До этого он составлял два года в сухопутных войсках и три года — в Военно-морском флоте.

Почему решили увеличить призывной возраст в 2023 году

Повышение возраста призыва с 18 до 21 года продиктовано намерением привлечь в армию зрелых людей, пояснил депутат Юрий Швыткин. По его словам, к этому возрасту граждане успеют получить образование и специальность, повзрослеют, а это, в свою очередь, позволит укрепить обороноспособность и повысить военный потенциал России.

Полтора миллиона зрелых мужчин
Армия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Согласен с ним и генерал-лейтенант, замглавнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО Айтеч Бижев. «Это уже было в Советском Союзе. Призывали в 21 год и служили по три года. По моему мнению и по опыту прошлых лет, это будет очень хорошо сделано. Призывник в 21 год уже созревший человек, не школьник, не оторван от мамы. И один год службы — это, конечно, очень мало», — сказал Бижев в беседе с «Известиями». Сегодня это крайне актуально, поскольку мы находимся практически во вражеском кольце, и бойцы должны быть, конечно, более взрослыми, подчеркнул генерал-лейтенант.

Ранее в Минобороны подчеркивали, что новобранцы осеннего призыва-2022 не будут направляться в зону СВО или служить на недавно присоединенных территориях.

Полтора миллиона зрелых мужчин
Армия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как россияне служили в армии в разные годы

Регулярная армия по призыву в России возникла при Петре I. На службу призывали мужчин старше 21 года из крестьян, мещан и других сельских сословий. Служить предстояло 15 лет: 6 в армии и 9 лет — в запасе. Призывной возраст постоянно корректировался, периодически ограничения и вовсе отменяли. Так, в 1766-1831 годах в рекруты забирали мужчин 17-35 лет, а в 1831-1855 годах — мужчин 20-25 лет. С 1855 года солдатами становились граждане 20-30 лет. В 1874 году император Александр изменил правила, введя всесословную личную повинность. В армию призывали по жребию и только тех, кому на 1 января исполнилось 20 лет. С 1888 года призывной возраст подняли на год. Эта норма действовала до революции 1917 года. В первые годы существования СССР призывной возраст был снижен до 20 лет, но вскоре снова повышен до 21 года. Предельный возраст призыва составлял 30 лет после чего военнообязанного зачисляли в запас. С 1936 года призывной возраст понизили до 19 лет, а после Второй мировой войны службу в армии отменили. Она возобновилась только в 1967 году, в армию призывали ребят 18-27 лет.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022