В Госдуме объяснили предложение увеличить возраст призыва с 18 до 21 года

Увеличение возраста призыва с 18 до 21 года связано с намерением привлечь в армию зрелых людей. Об этом в среду, 21 декабря, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Депутат объяснил, что до призыва в армию граждане успеют получить определенную специальность и образование, а это в свою очередь позволит укрепить обороноспособность и повысить военный потенциал России.

«Я считаю, что это будет правильное решение, поддерживаю полностью», — сказал Швыткин «Газете.Ru».

Он напомнил, что сейчас возраст призывников составляет от 18 до 27 лет.

Ранее в этот день министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны сообщил, что при комплектовании вооруженных сил планируется поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года. Предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в войска, предлагается повысить до 30 лет.

Шойгу добавил, что также рассматривается возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу.

Кроме того, глава Минобороны заявил о намерении продолжить проведение специальной военной операции (СВО) в 2023 году до полного выполнения поставленных задач.

В этот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимости в проведении второй волны мобилизации в России нет. По ее словам, эта тема ни разу не обсуждалась на заседаниях Совета безопасности РФ.

До этого, в начале ноября, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал сообщения об увеличении срока службы по призыву с одного года до двух лет. Он считает, что это вряд ли значительно повысит боеспособность армии, так как для этого в ней должны служить контрактники.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что увеличение срочной службы до двух лет в Кремле не обсуждается. Он напомнил, что принятие данных решений остается прерогативой Минобороны РФ.