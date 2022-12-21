Реклама
Прямой эфир
Мир
Сенат утвердил назначение Линн Трейси послом США в России
Мир
Байден подписал меморандум о выделении Киеву военной помощи на $1 млрд
Мир
В США проверят поставки вооружений для ВСУ на предмет мошенничества
Мир
Врио главы СБУ Малюк пригрозил перерезать логистику на Крымском мосту
Мир
Зеленский вылетел в Вашингтон из Польши на борту военного самолета США
Авто
Длина пробок в Москве достигла 220 км
Мир
Псаки объяснила визит Зеленского в Вашингтон снижением поддержки Киева в США
Мир
На Украине погиб осужденный с Сенцовым и переданный по обмену Афанасьев
Политика
Путин обсудил с Совбезом России обновленный концепт внешней политики страны
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене гражданину России Фирузу Дадобоеву
Наука
Космонавты проложат дополнительную вентиляцию в «Союз МС-22» на МКС
Мир
Глава СБУ пригрозил отправить украинских олигархов на фронт

В Госдуме объяснили предложение увеличить возраст призыва с 18 до 21 года

В Госдуме объяснили предложение увеличить возраст призыва намерением привлечь в армию зрелых людей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Увеличение возраста призыва с 18 до 21 года связано с намерением привлечь в армию зрелых людей. Об этом в среду, 21 декабря, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Два против одного: в России обсуждают увеличение срока службы в армии
Депутаты обсудят возврат к двухгодичной службе в 2023 году

Депутат объяснил, что до призыва в армию граждане успеют получить определенную специальность и образование, а это в свою очередь позволит укрепить обороноспособность и повысить военный потенциал России.

«Я считаю, что это будет правильное решение, поддерживаю полностью», — сказал Швыткин «Газете.Ru».

Он напомнил, что сейчас возраст призывников составляет от 18 до 27 лет.

Ранее в этот день министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны сообщил, что при комплектовании вооруженных сил планируется поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года. Предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в войска, предлагается повысить до 30 лет.

Шойгу добавил, что также рассматривается возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу.

Кроме того, глава Минобороны заявил о намерении продолжить проведение специальной военной операции (СВО) в 2023 году до полного выполнения поставленных задач.

В этот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимости в проведении второй волны мобилизации в России нет. По ее словам, эта тема ни разу не обсуждалась на заседаниях Совета безопасности РФ.

До этого, в начале ноября, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал сообщения об увеличении срока службы по призыву с одного года до двух лет. Он считает, что это вряд ли значительно повысит боеспособность армии, так как для этого в ней должны служить контрактники.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что увеличение срочной службы до двух лет в Кремле не обсуждается. Он напомнил, что принятие данных решений остается прерогативой Минобороны РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022