Матвиенко заявила об отсутствии в повестке темы второй волны мобилизации

Необходимости в проведении второй волны мобилизации в России нет, эта тема ни разу не обсуждалась на заседаниях Совета безопасности РФ. Об этом заявила 21 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Вы хорошо слышали высказывание президента, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. Как член Совета безопасности я вам говорю абсолютно искренне: эта тема ни разу не поднималась, ее вообще нет сегодня в повестке», — сказала Матвиенко журналистам.

Накануне президент России Владимир Путин создал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников спецоперации.

Как сообщалось, рабочая группа по мобилизационной подготовке будет работать над совершенствованием правового регулирования в данной сфере. Также она займется предложениями по созданию и хранению мобилизационных мощностей, продукции для вооруженных сил.

9 декабря Путин, отвечая на вопросы по итогам саммита ЕАЭС, сказал, что факторов для возобновления частичной мобилизации сегодня нет . За день до этого он заявил, что разговоры о «дополнительной» частичной мобилизации в стране бессмысленны.

О начале частичной мобилизации в России глава государства заявил 21 сентября. 31 октября сообщалось, что она завершена. При этом 1 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что отдельный указ об окончании призыва в рамках частичной мобилизации не нужен.

Специальная операция по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято в том числе на фоне обострившейся обстановки в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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