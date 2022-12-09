Путин ответил на вопрос о вероятности второй волны мобилизации

Факторов для возобновления частичной мобилизации сегодня нет, заявил президент РФ Владимир Путин 9 декабря, отвечая на вопросы по итогам саммита ЕАЭС.

«Нет таких факторов (которые могут повлиять на изменение решения. — Ред.), они не просматриваются. 300 тыс. было призвано в рамках частичной мобилизации, 150 тыс. находится в группировке. Из них только половина находится в боевых подразделениях, остальная половина или на вторых-третьих позициях, либо занимается дополнительной подготовкой», — сказал он журналистам.

Кроме того, по его словам, еще 150 тыс. человек находятся на полигонах и в учебных центрах. Путин назвал это боевым резервом.

Российский лидер также отметил, что в зависимости от ситуации, возможно, одни формирования будут меняться на другие. Министерство обороны и Генштаб ВС РФ думают над этим вопросом.

Накануне президент РФ заявил, что разговоры о «дополнительной» частичной мобилизации в стране бессмысленны.

Специальная операция по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято в том числе на фоне обострившейся обстановки в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

О начале частичной мобилизации в России глава государства заявил 21 сентября. 31 октября сообщалось, что она завершена. При этом 1 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что отдельный указ об окончании призыва в рамках частичной мобилизации не нужен.

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