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Путин образовал группу органов власти по вопросам мобилизации

Путин образовал группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин создал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников спецоперации. Распоряжение главы государства опубликовано 20 декабря на официальном интернет-портале правовых актов.

«Необходимости в этом на сегодняшний день нет никакой»
На встрече с членами СПЧ Владимир Путин прокомментировал слухи о второй волне мобилизации и выступил против смертной казни

Руководителем группы назначен первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, следует из документа.

Рабочая группа по мобилизационной подготовке будет работать над совершенствованием правового регулирования в данной сфере.

Также она займется предложениями по созданию и хранению мобилизационных мощностей, продукцией для Вооруженных сил.

Рабочая группа должна будет предоставлять президенту ежемесячный доклад о проделанной работе.

В начале ноября Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ с момента объявления частичной мобилизации.

19 октября президент России заявил, что каждому мобилизованному должны выплачивать как минимум 195 тыс. рублей в месяц. Глава государства поручил неукоснительно соблюдать сроки выплат.

21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. 31 октября Путин заявил о ее завершении. Минобороны в тот же день объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации.

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