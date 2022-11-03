Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим гражданам, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Соответствующий документ опубликован 3 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС РФ, ‹...› иным граждан РФ (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения спецоперации контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более, единовременную выплату в размере 195. тыс. рублей», — говорится в указе.

Отмечается, что под исключение попадают военнослужащие, «замещающие воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организации и военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Минобороны РФ».

Указ распространяется на правоотношения, возникшее с 21 сентября текущего года.

19 октября президент России заявил, что каждому мобилизованному должны выплачивать как минимум 195 тыс. рублей в месяц. Глава государства поручил неукоснительно соблюдать сроки выплат.

21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. 31 октября Путин заявил о ее завершении. Минобороны в тот же день объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации.

Как отметил тогда представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, призванным по частичной мобилизации гражданам будут ежемесячно выплачивать довольствие по званию и должности, а также надбавки.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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