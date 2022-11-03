Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Министры Мантуров и Решетников остались без света на совещании с Путиным
Мир
Боррель призвал ЕС продолжить всесторонне поддерживать Украину
Мир
Генсек НАТО заявил о подходящем времени для принятия Швеции и Финляндии в альянс
Мир
Reuters сообщило о планах Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году
Мир
В Турции отметили конструктивный подход Путина в ситуации с зерновой сделкой
Мир
Москва передала послу доказательства причастности Лондона к атаке в Севастополе
Армия
В ЛНР заявили об уничтожении любого скопления состава ВСУ на сватовском направлении
Спорт
Пиняев и Сычевой впервые попали в список сборной России по футболу
Политика
МИД РФ обвинил Белый дом в срыве диалога по информбезопасности
Мир
Премьер-министр Израиля Лапид поздравил Нетаньяху с победой на выборах
Экономика
Путин призвал искать возможности для привлечения инвестиций в новых условиях
Мир
Пентагон заявил об усилении подготовки отражения ядерных угроз КНДР
Сюжет:

Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим гражданам, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Соответствующий документ опубликован 3 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправленному верить: по итогам мобилизации ГД устраняет пробелы в законах
В Уголовном кодексе РФ хотят прописать наказание для уклонистов

«Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС РФ, ‹...› иным граждан РФ (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения спецоперации контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более, единовременную выплату в размере 195. тыс. рублей», — говорится в указе.

Отмечается, что под исключение попадают военнослужащие, «замещающие воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организации и военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Минобороны РФ».

Указ распространяется на правоотношения, возникшее с 21 сентября текущего года.

19 октября президент России заявил, что каждому мобилизованному должны выплачивать как минимум 195 тыс. рублей в месяц. Глава государства поручил неукоснительно соблюдать сроки выплат.

21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. 31 октября Путин заявил о ее завершении. Минобороны в тот же день объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации.

Как отметил тогда представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, призванным по частичной мобилизации гражданам будут ежемесячно выплачивать довольствие по званию и должности, а также надбавки.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022