Поправленному верить: по итогам мобилизации ГД устраняет пробелы в законах

Госдума занялась устранением пробелов в законодательстве, которые были выявлены в ходе частичной мобилизации . Так, например, уголовная ответственность для граждан за отказ от участия в ней при отсутствии отсрочки до сих пор не прописана . В УК есть лишь ответственность за уклонение от срочной службы . Как рассказали «Известиям» источники в ГД, в ближайшее время депутаты и сенаторы от «Единой России» внесут в нижнюю палату парламента поправки в УК, подразумевающие наказание для уклонистов от мобилизации в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет . Авторы законопроекта пояснили, что речь в документе не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой. В других фракциях полагают: лучше, чтобы люди осознанно шли защищать родину .

Устраняем пробел

Как рассказали «Известиям» два источника в Госдуме, к внесению в нижнюю палату готовится законопроект об изменениях в УК РФ. Согласно нему, в России могут ввести уголовное наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации при отсутствии отсрочки (документ имеется в распоряжении «Известий»). Среди авторов — главы комитетов по обороне Совета Федерации и Госдумы, руководитель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, а также его заместители.

За отказ от мобилизации они предлагают штрафовать уклонистов на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере иного дохода за период от года до трех лет. Наказанием могут стать и принудительные работы на срок до пяти лет . Самый суровый метод, предложенный парламентариями, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Информацию о том, что документ готов к внесению в парламент , подтвердил «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта — Эрнест Валеев.

— Почему законопроект надо обязательно провязывать к конкретному факту? Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали. А сейчас выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу , — пояснил парламентарий. — Это неправильно в принципе. Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех независимо от того, впервые человек призывается или нет . Поэтому мы просто устраняем пробел в законодательстве, — подчеркнул депутат , добавив: то, что сегодня мобилизация завершена, не гарантирует, что она не потребуется когда-нибудь вновь.

Справка «Известий» В настоящее время уголовная ответственность за отказ от участия в мобилизации в российском законодательстве отсутствует. Хотя есть наказание за уклонение от прохождения срочной военной и альтернативной гражданской службы. Штрафы и сроки по обоим преступлениям в ст. 328 ниже, чем те, которые предлагают ввести депутаты и сенаторы. Так, если человек уклоняется от военной службы, то ему грозит штраф только до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Если речь идет об отказе от альтернативной службы, то наказанием станет штраф до 80 тыс. рублей либо арест до шести месяцев. Также в КоАП есть административная ответственность за «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету». Согласно ст. 21.5, неявка по повестке военного комиссариата гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, влечет предупреждение или штраф до 3 тыс. рублей.

Ранее правоохранительным органам в России отказывали в возбуждении уголовных дел за уклонение от мобилизации . Так, в начале октября прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении первого такого дела в стране против 32-летнего жителя Пензы незаконным.

Как объяснял тогда глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, действующее законодательство об уголовной ответственности касается только срочной службы .

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«Хочу отметить, что предупреждать граждан об уголовной ответственности по ст. 328 УК РФ за отказ от мобилизации неправомерно», — написал он в своем Telegram-канале.

Клишас уточнил, что пленум Верховного суда РФ в апреле 2008 года разъяснил, что субъектами преступления по этой статье считаются граждане от 18 до 27 лет.

«Вопрос о необходимости внесения каких-либо изменений в законодательство в этой части подлежит детальному обсуждению с Госдумой», — уточнил тогда сенатор.

Крайняя мера

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов заявил «Известиям», что партия считает инициативу запоздалой, ведь частичная мобилизация в России уже завершена . «Сейчас она неактуальна», — пояснил политик.

31 октября в Минобороны сообщили, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершен, вручение повесток прекращается. Всему личному составу военкоматов, задействованному в этой процедуре, предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. А в дальнейшем — комплектовать вооруженные силы только за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября, докладывая Владимиру Путину о завершении мобилизации, отметил, что чуть больше чем за месяц по стране призвали 300 тыс. человек.

При этом Олег Нилов полагает, что требования должны быть ужесточены, но уголовный срок — это последний вариант. По его словам, лучше уклонистов привлекать к обязательным или принудительным работам для нужд той же армии, например в госпиталях. Или предусмотреть возможность замены на альтернативную службу для отдельных категорий граждан — например, для тех, кто не служил в армии, пояснил «Известиям» политик.

Поправленному верить_3 Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

По словам члена фракции КПРФ Николая Харитонова, в этом вопросе надо «действовать убеждением, чтобы люди понимали, почему им нужно принимать участие в военных действиях».

— Необходимо, чтобы граждане участвовали в мобилизации сознательно и в этот исторический момент были готовы отдать свою жизнь , — заявил «Известиям» парламентарий.

В ЛДПР, комментируя инициативу, напомнили о неразберихе в военкоматах.

— Прежде чем усиливать ответственность, нужно разобраться, почему такой бардак устроили военкомы и наши призывные комиссии . Дошло до того, что в Забайкальском крае призвали отца четырех детей с бронью, не хотят возвращать и направляют супругу в суд, — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин считает, что Госдума принимает этот законопроект в интересах вооруженных сил на будущее. По его словам, нынешняя частичная мобилизация показала, что в законодательстве есть пробелы и их необходимо устранять.

После объявления частичной мобилизации 21 сентября действительно были выявлены случаи, когда повестки в военкоматы получили люди, явно не подлежащие отправке в войска. Так, например, призывали непроходящих по возрасту, здоровью, многодетных отцов, квалифицированных работников. Владимир Путин неоднократно обращал на это внимание и просил разбираться с такими случаями, а тех, кого призвали незаконно, — возвращать из частей. После Госдума разработала критерии для тех, кто не подлежит мобилизации.