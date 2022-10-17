Отсрочные меры: с депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации

С членов Совета Федерации и депутатов Госдумы предлагают снять бронь от частичной мобилизации, а сотрудников Росгвардии, МЧС, военной прокуратуры и других силовых структур хотят призывать в первую очередь . Как выяснили «Известия», такой законопроект 17 октября будет внесен в Госдуму. По мнению авторов, парламентарии ничем не отличаются от простых граждан, а принимать участие в военных действиях должны прежде всего подготовленные специалисты. Впрочем, эксперты раскритиковали идею призыва членов Совфеда и депутатов. Часть политиков и так уже направились в Донбасс по собственному желанию, но их массовое отсутствие может остановить работу парламента, пояснили специалисты.

Усилить позиции

Депутаты подготовили поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» . По информации «Известий», его планируют внести в Госдуму 17 октября. В документе предложено отменить бронь для сенаторов и депутатов ГД, которые должны получать отсрочку на общих основаниях с остальными гражданами .

Глава фракции «Справедливая Россия», один из авторов законопроекта Сергей Миронов заявил «Известиям», что инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».

Согласно действующему законодательству, право на отсрочку, включая парламентариев, есть у семи категорий граждан . Новыми нормами отсрочку от призыва предлагается предоставить 16 категориям россиян, из которых 10 — новые . Среди них сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву; граждане, имеющие ребенка и воспитывающие его без отца (матери); родители (усыновители) или опекуны, ухаживающие за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы, а также матери, у которых четверо и более детей до восьми лет, если они воспитывают их без мужа.

Отсрочные меры Фото: ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов

Один критерий — отсрочка для парламентариев — законопроект предлагает исключить вовсе . Также документ устанавливает две новые категории по призыву на военную службу по частичной мобилизации в первоочередном порядке . К первой предлагают отнести тех, кто проходит военную службу в войсках национальной гвардии РФ, в спасательных воинских формированиях, Службе внешней разведки РФ, органах Федеральной службы безопасности, военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета РФ и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки, а также в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы .

Ко второй — граждан, уволенных с военной службы и зачисленных в запас Вооруженных сил РФ .

— Считаем необходимым в первоочередном порядке призывать «силовиков», — пояснил Сергей Миронов. — Уверены, что это позволит усилить наши позиции на фронтах.

Запрета нет

Во фракциях ГД отнеслись к инициативе неоднозначно.

Отсрочные меры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Когда законопроект будет внесен в Госдуму, наша фракция определится со своей позицией по нему. Здравые зерна в нем есть. Мы обращаем внимание на внесенный нами проект закона, в котором также предлагаем четко прописать категории граждан, которые попадают под формат частичной мобилизации, — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, партия также предлагает расширить перечь категорий граждан, которые имеют право на отсрочку.

— Что касается мобилизации депутатов и сенаторов, то сегодня часть из них по собственному желанию уже принимает участие в СВО , — пояснил политик.

Во фракции КПРФ назвали законопроект «игрой в патриотизм».

— Если в России будет объявлена всеобщая мобилизация, то и старый и малый возьмется за ружье. Но сейчас такой вопрос не стоит. Несколько депутатов без шума, без пыли и криков сами пошли в военкоматы, а эта инициатива, на мой взгляд, просто игра в патриотизм , — сказал «Известиям» член фракции, депутат Госдумы Николай Харитонов.

Отсрочные меры Фото: ТАСС/Марат Абулхатин

Зампред фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко предложил дождаться внесения законопроекта в нижнюю палату парламента.

— Пусть внесут, а потом можно будет комментировать. Не дай бог нам на этой тяжелой теме заниматься популизмом и самопиаром. Нам нужно сосредоточиться на серьезной работе. В первую очередь помогать людям, разбираться с ошибками мобилизации, различными вопросами, которые возникли после призыва. Быть рядом с семьями мобилизованных. А вообще хотел бы напомнить, что парламент — это главный орган по юридическому оформлению всех принимаемых решений и нам важно обеспечить его бесперебойную работу , — заявил «Известиям» депутат.

Он отметил, что ряд членов фракции «Единой России» в ГД находятся в Донбассе.

— Дмитрий Хубезов, Олег Иваницкий, Бадма Башанкаев оперировали и спасали людей в зоне боевых действий. Дмитрий Саблин, Игорь Кастюкевич, Виктор Водолацкий, Адам Делимханов уже давно помогают военным в Донбассе. А после мобилизации еще четверо наших товарищей Сергей Сокол, Дмитрий Хубезов, Виталий Милонов и Александр Бородай добровольцами отправляются на фронт. Мы уже давно все призваны, все находимся на военном учете. Если надо, встанем и пойдем. Ни у кого никаких привилегий нет и не может быть, кроме одной: драться за свою Родину, — подчеркнул Евгений Ревенко.

Отсрочные меры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев