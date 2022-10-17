Отсрочные меры: с депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации
С членов Совета Федерации и депутатов Госдумы предлагают снять бронь от частичной мобилизации, а сотрудников Росгвардии, МЧС, военной прокуратуры и других силовых структур хотят призывать в первую очередь. Как выяснили «Известия», такой законопроект 17 октября будет внесен в Госдуму. По мнению авторов, парламентарии ничем не отличаются от простых граждан, а принимать участие в военных действиях должны прежде всего подготовленные специалисты. Впрочем, эксперты раскритиковали идею призыва членов Совфеда и депутатов. Часть политиков и так уже направились в Донбасс по собственному желанию, но их массовое отсутствие может остановить работу парламента, пояснили специалисты.
Усилить позиции
Депутаты подготовили поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». По информации «Известий», его планируют внести в Госдуму 17 октября. В документе предложено отменить бронь для сенаторов и депутатов ГД, которые должны получать отсрочку на общих основаниях с остальными гражданами.
Глава фракции «Справедливая Россия», один из авторов законопроекта Сергей Миронов заявил «Известиям», что инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».
Согласно действующему законодательству, право на отсрочку, включая парламентариев, есть у семи категорий граждан. Новыми нормами отсрочку от призыва предлагается предоставить 16 категориям россиян, из которых 10 — новые. Среди них сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву; граждане, имеющие ребенка и воспитывающие его без отца (матери); родители (усыновители) или опекуны, ухаживающие за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы, а также матери, у которых четверо и более детей до восьми лет, если они воспитывают их без мужа.
Один критерий — отсрочка для парламентариев — законопроект предлагает исключить вовсе. Также документ устанавливает две новые категории по призыву на военную службу по частичной мобилизации в первоочередном порядке. К первой предлагают отнести тех, кто проходит военную службу в войсках национальной гвардии РФ, в спасательных воинских формированиях, Службе внешней разведки РФ, органах Федеральной службы безопасности, военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета РФ и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки, а также в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы.
Ко второй — граждан, уволенных с военной службы и зачисленных в запас Вооруженных сил РФ.
— Считаем необходимым в первоочередном порядке призывать «силовиков», — пояснил Сергей Миронов. — Уверены, что это позволит усилить наши позиции на фронтах.
Запрета нет
Во фракциях ГД отнеслись к инициативе неоднозначно.
— Когда законопроект будет внесен в Госдуму, наша фракция определится со своей позицией по нему. Здравые зерна в нем есть. Мы обращаем внимание на внесенный нами проект закона, в котором также предлагаем четко прописать категории граждан, которые попадают под формат частичной мобилизации, — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
По его словам, партия также предлагает расширить перечь категорий граждан, которые имеют право на отсрочку.
— Что касается мобилизации депутатов и сенаторов, то сегодня часть из них по собственному желанию уже принимает участие в СВО, — пояснил политик.
Во фракции КПРФ назвали законопроект «игрой в патриотизм».
— Если в России будет объявлена всеобщая мобилизация, то и старый и малый возьмется за ружье. Но сейчас такой вопрос не стоит. Несколько депутатов без шума, без пыли и криков сами пошли в военкоматы, а эта инициатива, на мой взгляд, просто игра в патриотизм, — сказал «Известиям» член фракции, депутат Госдумы Николай Харитонов.
Зампред фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко предложил дождаться внесения законопроекта в нижнюю палату парламента.
— Пусть внесут, а потом можно будет комментировать. Не дай бог нам на этой тяжелой теме заниматься популизмом и самопиаром. Нам нужно сосредоточиться на серьезной работе. В первую очередь помогать людям, разбираться с ошибками мобилизации, различными вопросами, которые возникли после призыва. Быть рядом с семьями мобилизованных. А вообще хотел бы напомнить, что парламент — это главный орган по юридическому оформлению всех принимаемых решений и нам важно обеспечить его бесперебойную работу, — заявил «Известиям» депутат.
Он отметил, что ряд членов фракции «Единой России» в ГД находятся в Донбассе.
— Дмитрий Хубезов, Олег Иваницкий, Бадма Башанкаев оперировали и спасали людей в зоне боевых действий. Дмитрий Саблин, Игорь Кастюкевич, Виктор Водолацкий, Адам Делимханов уже давно помогают военным в Донбассе. А после мобилизации еще четверо наших товарищей Сергей Сокол, Дмитрий Хубезов, Виталий Милонов и Александр Бородай добровольцами отправляются на фронт. Мы уже давно все призваны, все находимся на военном учете. Если надо, встанем и пойдем. Ни у кого никаких привилегий нет и не может быть, кроме одной: драться за свою Родину, — подчеркнул Евгений Ревенко.
По мнению главы политической экспертной группы Константина Калачева, вполне разумно, чтобы в первую очередь под частичную мобилизацию попали те силовики, которые имеют военную подготовку или умеют обращаться с оружием. При этом он считает неправильным, чтобы мобилизованными оказались депутаты Госдумы, сенаторы, так как это может остановить работу парламента. Хотя население будет довольно, если увидит в окопах с остальными гражданами депутатов или представителей истеблишмента, заметил эксперт.