Звонок не на урок: освободят ли учителей от частичной мобилизации

В полку просящих повременить с частичной мобилизацией прибыло — 14 октября с ходатайством предоставить отсрочку от призыва учителям в правительство обратилось Министерство просвещения РФ. Речь идет о всех школьных преподавателях, подпадающих под критерии частичной мобилизации, уточнили в министерстве. В Госдуме «Известиям» заявили, что к вопросу об отсрочке учителям, как и любым другим категориям, нужно подходить гибко, и предложили вернуть практику советских времен, когда студенты педвузов получали военную специальность младших медиков. «Известия» выяснили, многие ли учителя получают повестки и как к этому относятся в школах.

«Вас ждут как минимум 35 деток…»

Министерство просвещения России направило в правительство ходатайство о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для школьных учителей. Замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев уточнил, что речь идет обо всех учителях, подпадающих под критерии частичной мобилизации. Он также пообещал «всесторонне продвигать» инициативу, но признал, что «здесь многое зависит от того, что думают об этом Министерство обороны и Генеральный штаб».

Звонок не на урок Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Накануне в Сети появилась информация о том, что в некоторых регионах чиновники от образования рекомендовали учителям воздержаться от зарубежных поездок. Так, в одной из школ Выборгского района Санкт-Петербурга преподавателям якобы предписали не выезжать из России в зарубежные командировки «до особого распоряжения» и предлагали подписать на эту тему некую бумагу. В учительской среде это связали именно с объявлением частичной мобилизации.

— Это не запрет, а рекомендация — воздержаться от служебных командировок за границу, в том числе в связи с угрозой террористических актов, — рассказали «Известиям» в пресс-службе администрации Выборгского района.

А в питерском комитете по образованию «Известиям» заявили, что никаких распоряжений с запретом учителям выезжать за границу в недрах ведомства не выпускалось.

Между тем уже известно о нескольких случаях в разных регионах страны, когда школьные учителя получали повестки в военкоматы.

Московские школьники-кадеты записали видео с просьбой отменить мобилизацию своему офицеру-воспитателю и учителю истории Игорю Руцкому. Они заявили, что не хотят отпускать на фронт любимого учителя, который очень нужен им в школе. 28-летний педагог школы № 1539 — классный руководитель восьмиклассников-кадетов ранее служил в Преображенском полку.

В Петербурге ученики школы № 619 проводили на службу классного руководителя 5 «М» класса Андрея Ковынева. Его призвали в рамках частичной мобилизации. Перед отъездом он поблагодарил родную школу за поддержку и помощь в сборах. «Берегите себя, ждем вас!», «Здесь о вас беспокоятся и ждут как минимум 35 деток и их родители!» — написали учителю в чате класса.

Звонок не на урок Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Андрей Ковынев устроился работать в школу совсем недавно — в конце августа, рассказала «Известиям» директор питерской школы № 619 Ирина Байкова. И был назначен на должность воспитателя в кадетский класс. Со слов директора, Андрей — замечательный педагог, он быстро влился в коллектив, наладил отношения с детьми.

— Очень ответственный человек с чутким сердцем, заслуживший авторитет у учеников и коллег. В рамках частичной мобилизации как офицер запаса он принял вызов и сам обратился в военкомат — не мог поступить иначе. И был призван на службу как майор ПВО. Мы были очень тронуты этим его решением, для нас он большой пример, — сказала директор.

Побудительные мотивы

Член общественного совета при Минобрнауки, директор столичной школы № 109 Евгений Ямбург рассказал «Известиям», что недавно и в его школе призвали сотрудника. Это 31-летний учитель-тьютор, который работал в клиническом филиале школы, где учатся дети с диагнозами, требующими длительного лечения.

— Таких специалистов за последние десять лет мы подготовили достаточно много, у нас филиалы по всей стране. Но всё равно, конечно, это очень непросто , — сказал собеседник «Известий».

Звонок не на урок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В целом вопрос об учительской отсрочке довольно «тонкий», «побудительные мотивы такого ходатайства понятны», отметил директор . С его слов, в хороших столичных школах работает много учителей-мужчин. Так, в 109-й школе пятая часть сотрудников — мужчины, всего 46 человек.

— И ситуация может быть такая, что некому будет в классы войти и мы не сможем обеспечить процесс стабильного обучения. Пока такой угрозы нет, но, видимо, есть прогнозы, обстановка меняется каждый день, — поделился мыслями Евгений Ямбург.

Нехватка учителей по различным предметам в российских школах, безусловно, есть и самая большая — по иностранным языкам вообще и по английскому языку в частности, рассказала в интервью «Известиям» президент Российской академии образования Ольга Васильева.

— По языкам — примерно 18,7% от числа вакансий. По 13% от числа вакансий — педагоги русского языка и математики, 12% — учителя начальной школы, — сказала она.

При этом некоторые педагоги совмещают преподавание сразу нескольких предметов. В результате реальная потребность может значительно отличаться от номинальной, уточнила Ольга Васильева.

Директор Центра образования № 548 «Царицыно» г. Москвы, член комиссии ОП РФ по развитию образования Ефим Рачевский заявил «Известиям», что новость трудно комментировать на фоне многочисленных просьб об отсрочках.

Звонок не на урок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Я посчитал, какое количество ведомств обратилось — кинематографисты, водители, крановщики, водолазы. У меня знакомый работает во владивостокском морском порту, и там они просят освободить от мобилизации крановщиков и водителей грузовиков, потому что они занимаются обработкой контейнеровозов, в которых жизненно важная продукция , — рассказал он.

Учителя, конечно, нужны в школах, но надо думать не только о школе, но и о всей стране, добавил директор.

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой прокомментировать инициативу. На момент публикации ответ не получен.

Гибкий подход

К вопросу об отсрочке учителей, как и любых других категорий, нужно подходить гибко, поделился своим мнением с «Известиями» первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко. Для того чтобы говорить об отсрочке, нужно понимать, кого, как и на каких условиях просят освободить, а также на какой срок, считает он.

С его слов, ситуация в школах разнится в зависимости от того, где они расположены, и это тоже надо учитывать.

— В сельской школе, где один учитель, если его призовут, то школа закроется, потому что заменить его некем, — это одна ситуация. И другая — крупная школа, где есть возможность взаимозаменяемости. А вот так всех учителей призывного возраста освободить от мобилизации — во всяком случае такого прецедента не было , — сказал он.

Вопрос требует тщательной проработки, «а просто написать письмо — это чтобы показать, что мы за вас как бы радеем», добавил депутат.

Звонок не на урок Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Геннадий Онищенко предложил вернуться к практике советских времен, когда все, кто оканчивал педвузы, на специальных курсах получали военную специальность медработника, а конкретно — медсестры или медбрата.

— Вот это была бы реальная бронь. Сейчас ведь ни одного медработника не призовут, чтобы он был на передовой и стрелял. Он служит Родине, но в тылу и по своей специальности. Я думаю, что мы сделаем выводы из этой ситуации и на будущее вернем эту систему, чтобы люди в процессе получения гражданской специальности получали еще и военную , — сказал Геннадий Онищенко.

Он напомнил, что сейчас учителя в отличие от медиков не относятся к военно-учетным специальностям.