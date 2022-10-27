В Москве упростили процедуру назначения пособий семьям мобилизованных

Правительство Москвы упростило порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Так, во время прохождения военной службы выплаты будут осуществляться без оценки имущественной обеспеченности семьи, а также без учета ее доходов и средств, поступивших на банковские счета.

Отмечается, что постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

24 октября Собянин сообщал, что в столичный Центр поддержки семей мобилизованных граждан обратились 6,5 тыс. человек. Несколько тысяч родственников пришли во флагманские МФЦ с вопросами оказания материальной помощи.

Мэр рассказывал, что семьи мобилизованных жителей города освободили от оплаты детского сада, секций и кружков, а также продленки для учеников 1–6 классов. Ребят из семей мобилизованных, обучающиеся в 1–11 классах, обеспечивают горячим двухразовым питанием, которое предоставляется бесплатно.

По словам Собянина, семьям была оказана реальная помощь по 95% полученных в центрах запросов.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

17 октября Собянин сообщил, что частичная мобилизация в Москве завершена.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».