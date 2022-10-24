В Москве 6,5 тыс. человек обратились в Центр поддержки семей мобилизованных

В столичный Центр поддержки семей мобилизованных граждан обратились 6,5 тыс. человек, несколько тысяч родственников пришли во флагманские МФЦ с вопросами оказания материальной помощи. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в понедельник, 24 октября, на своем сайте.

«Мы работаем по двум направлениям: по запросам родственников, обращающихся в городской Центр поддержки семей мобилизованных (ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1), и проактивно, не дожидаясь просьб и обращений людей», — написал он.

Мэр рассказал, что семьи мобилизованных жителей города освободили от оплаты детского сада, секций и кружков, а также продленки для учеников 1–6 классов. Ребят из семей мобилизованных, обучающиеся в 1–11 классах, обеспечивают горячим двухразовым питанием, которое предоставляется бесплатно, передает НСН.

Также Собянин рассказал, что по просьбе семей мобилизованных некоторые дети были устроены в детские сады, которые находятся рядом с домом. Он подчеркнул, что каждое обращение рассматривается индивидуально и максимально внимательно, передает RT.

По словам градоначальника, семьям была оказана реальная помощь по 95% полученных в центрах запросов, пишет РИАМО.

17 октября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что частичная мобилизация в Москве завершена. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекратили свое действие с 17 октября. О завершении частичной мобилизации отчитывались также Московская область, Бурятия, Хакасия, Тыва и другие регионы.

14 октября Путин объявил об окончании частичной мобилизации в России к концу месяца. По его словам, в стране были мобилизованы 222 тыс. человек.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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