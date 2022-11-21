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Матпомощь участникам СВО освободили от налогов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налогообложения материальную помощь участникам специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Опубликованный в понедельник, 21 ноября, документ вносит изменения в Налоговый кодекс РФ.

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Депутаты ЛДПР Евгений Марков и Владимир Кошелев еще в начале октября внесли в Госдуму соответствующую законотворческую инициативу, основные положения которой поддержаны правительством России и учтены при доработке 443-ФЗ, сообщил «Известиям» Владимир Кошелев.

По его словам, согласно поправкам, от налогообложения освобождаются безвозмездные выплаты и передача имущества контрактникам, мобилизованным гражданам и добровольцам, участвующим в специальной военной операции, а также членам их семей. От налогов освобождены и выплаты работникам для возмещения расходов, связанных с командировками в новые регионы для восстановления объектов инфраструктуры.

«Сегодня важно поддержать работодателей, которые оказывают материальную поддержку мобилизованным на военную службу работникам. Необходимо убрать избыточные барьеры», — сказал один из разработчиков проекта, депутат ЛДПР Владимир Кошелев.

Кроме того, закон предусматривает налоговые льготы, которые призваны дополнительно простимулировать работодателей оказывать материальную поддержку своим мобилизованным сотрудникам.

Ранее, 19 октября, «Известиям» писали о том, что работодателей, оказывающих материальную помощь своим сотрудникам, подпавшим под частичную мобилизацию, хотят освободить от налогообложения за эти отчисления.

В тот же день российский лидер заявил, что каждому мобилизованному должны выплачивать как минимум 195 тыс. рублей в месяц, и военные должны быть обеспечены своевременными выплатами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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