Налогов вычет: помощь бизнеса мобилизованным хотят освободить от НДФЛ

Работодателей, оказывающих материальную помощь своим сотрудникам, подпавшим под частичную мобилизацию, хотят освободить от налогообложения за эти отчисления. Такой законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму, сообщили «Известиям» члены ЛДПР. Если инициативу примут, работники получат социальные выплаты в полном объеме. Немало крупных компаний уже приняли решение помочь мобилизованным работникам: в их числе, например, «Татнефть» и «Росатом».

Социальная ответственность

В Госдуме предлагают освободить от налогообложения и обложения страховыми взносами доходов сотрудника, если работодатель оказал ему единовременную материальную помощь в связи с мобилизацией. Такой законопроект в ближайшее время внесут в нижнюю палату парламента, сообщили «Известиям» члены ЛДПР. Редакция ознакомилась с текстом документа.

Материальная помощь включает в себя социальные выплаты для поддержания работника в сложных жизненных обстоятельствах, требующих значительных расходов, например, чрезвычайные ситуации, тяжелое заболевание, бракосочетание, рождение ребенка, смерть родственника, выход на пенсию, напомнили авторы пояснительной записки к поправкам.

— Крупные компании уже приняли решение материально поддержать своих мобилизованных сотрудников. Например, «Татнефть» планирует выплатить призывникам по 50 тыс. рублей. «Росатом» перечислит единовременно каждому мобилизованному 100 тыс., в РЖД — 200 тыс. Минцифры рекомендовало IТ-компаниям ежемесячно платить мобилизованным сотрудникам 80% зарплаты и оформить полисы ДМС для семей, — отметил один из разработчиков законопроекта, депутат фракции ЛДПР в Госдуме Евгений Марков.

Парламентарий пояснил: сейчас материальная помощь свыше 4 тыс. рублей облагается подоходным налогом и страховыми взносами. То есть работодателю придется начислить и выплатить НДФЛ и прочие обязательные взносы, добавил он.

«Известия» направили запросы в «Татнефть», «Росатом», РЖД, Минцифры, Минтруд и Минфин.

— Сегодня важно поддержать работодателей, которые оказывают материальную поддержку мобилизованным на военную службу работникам. Необходимо убрать избыточные барьеры, — сказал один из разработчиков проекта, депутат ЛДПР Владимир Кошелев.

По его словам, поправки также предлагают считать такую материальную помощь расходами предприятий, которые будут учитываться при определении налоговой базы.

— Недавно крупнейшие деловые объединения в рамках общенациональной акции «#Мывместе» подписали декларацию солидарности российского бизнеса, в которой выражают свою готовность оказывать поддержку мобилизованным сотрудникам и их семьям, — отметили в пресс-службе «Деловой России».

В зависимости от финансовых возможностей это могут быть единовременные или регулярные выплаты, соцпакеты для членов семей мобилизованных сотрудников, работа в рамках волонтерских, благотворительных инициатив и другое, добавили в организации. Среди предпринимателей «Деловой России» распространена помощь мобилизованным дополнительной высококачественной экипировкой — как собственным сотрудникам, так и по запросам региональных властей, сказали там.

По информации председателя комитета по налогам московского отделения «Опора России» Павла Зюкова, так или иначе своим мобилизованным сотрудникам помогают крупные корпорации, монополисты из нефтегазового сектора, ритейла, IT-сектора и другие организации, обладающие необходимыми финансовыми ресурсами.

— Проект свидетельствует о том, что законодатели готовы поддержать социально ответственный бизнес, который заботится о своих мобилизованных работниках, поскольку страховые взносы уплачиваются не за счет средств работника (как, например, НДФЛ), а являются дополнительным расходом для компании, — сказал управляющий партнер консалтинговой компании Quattor Advisory Гайк Мартиросян.

Освобождение материальной помощи от НДФЛ — логичное и справедливое решение, добавил эксперт.

Компенсация негатива

В ситуациях нестабильности действительно стоит максимально «отпускать» бизнес: снижать и налоги, и давление на него, уверен создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Важно компенсировать временные, но актуальные негативные последствия происходящих тектонических политических сдвигов, считает эксперт.

— Подобные выплаты вряд ли повлекут серьезные убытки для крупного, уже освоившегося бизнеса. В организации с доходом, значительно превышающим расходы за финансовый год, единовременная выплата работнику материальной поддержки существенно не отразится на бюджете, — сказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Мотивы принятия подобных мер компаниями могут быть совершенно разными, но их главное следствие — повышение рейтинга и популярности организации на рынке труда, добавила она.

По мнению политолога Павла Склянчука, такие выплаты сложно будет администрировать с точки зрения налогообложения. Если работодатель хочет материально поддержать семью мобилизованного работника, он должен делать это бескорыстно, не ожидая налоговых льгот от государства, полагает он. Иначе появляются риски злоупотреблений, подчеркнул он.