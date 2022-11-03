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В Кремле прокомментировали идею увеличить срочную службу до двух лет

Песков: увеличение срока срочной службы в Кремле по-прежнему не обсуждается
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Вопросами сроков срочной военной службы должно заниматься Министерство обороны РФ. Об этом 3 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею увеличания срока службы до двух лет.

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«Здесь решающий голос за Министерством обороны, все зависит от его позиции, запросов и рекомендаций. Заявления от Минобороны на этот счет мы не слышали», — сказал он на брифинге.

Песков подчеркнул, что увеличение срочной службы до двух лет в Кремле не обсуждается.

«Мы видим заявления, читаем, но позиции на этот счет нет. В администрации никаких разговоров на этот счет не ведется», — добавил Песков.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отметил, что увеличение срока службы в армии в два раза повысит качество подготовки военнослужащих. Он не исключил, что соответствующая инициатива может быть вынесена на рассмотрение депутатов Госдумы.

24 октября «Единая Россия» внесла в Государственную думу законопроект об учете срочной службы в армии при поступлении в вузы и колледжи. Уточняется, что срочники смогут получить дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля, а по всем программам обучения, в том числе магистерской.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал указ об осеннем призыве на срочную службу, в ходе которого служить отправится 120 тыс. человек.

Осенний призыв в армию начался в России во вторник, 1 ноября. Он продлится до 31 декабря включительно.

С 2008 года срок прохождения срочной службы в России составляет один год. До этого он составлял два года в Сухопутных войсках и три года в Военно-морском флоте.

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