В ГД внесен законопроект об учете срочной службы в армии при поступлении в вузы

«Единая Россия» внесла в Государственную думу законопроект об учете срочной службы в армии при поступлении в вузы и колледжи. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи», — приводятся его слова в официальном Telegram-канале партии.

Турчак подчеркнул, что сейчас при поступлении, помимо баллов за единый государственный экзамен (ЕГЭ), учитываются самые разные факторы: призовые места в олимпиадах, сдача нормативов ГТО, спортивные достижения и другое. Это дает дополнительные баллы к индивидуальным достижениям абитуриентов.

«Те же, кто отслужил в армии по призыву, каких-то явных преимуществ при поступлении не имеют. Изменения, которые «Единая Россия» предлагает внести в законодательство, эту несправедливость устранят», — сказал он.

Уточняется, что срочники смогут получить дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля, по всем программам обучения, в том числе магистерской. Так, по словам Турчака, Россия поддержит тех, кто отдал «воинский долг Родине».

Согласно действующему законодательству, в России призыву на срочную военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную службу, в ходе которого служить отправятся 120 тыс. человек.