Время срочников: в России стартовала осенняя призывная кампания

С 1 ноября в России стартовал осенний призыв. Он продлится до 31 декабря, планируется направить на службу до 120 тыс. человек. Как пояснили в Генштабе, к призыву уже всё готово: созданы необходимые запасы имущества и оборудования, а также продовольствия для новобранцев. Подробности — в материале «Известий».

Призыв-2022 — куда отправят срочников

Пожалуй, самый насущный вопрос как для самих служащих, так и для их родственников, — где будут служить новобранцы и могут ли они оказаться в зоне проведения СВО. Как подчеркнул глава Минобороны Сергей Шойгу, срочники, поступающие на военную службу в рамках призывных кампаний, не будут направляться в зону специальной военной операции.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский пояснил, что призывников направят в учебные и воинские части строго на территории различных регионов России, кроме новых регионов.

Время срочников Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», — поясняется и в заявлении Минобороны. После обучения служащих направят в войска для эксплуатации современного вооружения и военной техники. Не прошедшие обучение призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами.

В ведомстве подчеркнули, что принципы и методика подготовки солдат-призывников постоянно совершенствуется и могут быть скорректированы с учетом опыта СВО , а также благодаря появлению новых типов вооружения и техники. Напомним, планируется, что в конце 2022 года на боевое дежурство встанет первый «Сармат».

Время срочников Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Задать вопрос о призыве на горячей линии

Всю информацию об осеннем призыве россияне смогут получить по телефону горячей линии 122. На него можно звонить как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Все звонки бесплатные.

Информацию по осеннему призыву также разместили на госпортале «Объясняем.рф». Здесь собраны ответы на самые часто задаваемые вопросы об осеннем призыве.

Кого призовут в 2022 году

Планируется, что в рамках осеннего призыва на службу направят 120 тыс. человек 18–27 лет. Это на 7,5 тыс. человек меньше прошлогоднего осеннего призыва и на 14 тыс. меньше, чем весной. Отсрочку могут получить студенты очной формы обучения, отцы двух и более детей, граждане, которые ухаживают за немощным родственником, представители IT-профессий, а также имеющие справку «временно не годен по медицинским показаниям». Осенний призыв пройдет практически во субъектах РФ, за исключением 24 муниципальных образований Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, Республики Саха и Чукотского автономного округа.

Время срочников Фото: ТАСС/Елена Афонина

Всего в стране работают более 2,5 тыс. призывных комиссий. К призыву уже созданы все необходимые запасы имущества, медикаментов и оборудования, а в военкоматы завезены комплекты обмундирования, несессеры, продукты и форма для призывников, подчеркнули в Минобороны.

Служба продлится 12 месяцев. Призывники имеют право на отпуск и на одну увольнительную в неделю, если у них нет дисциплинарных взысканий. Перед отправкой к местам прохождения службы призывников проверят на коронавирус и переоденут в повседневную форму. Также новобранцам выдадут банковские и персональные электронные карты.

У призывников по «срочному» призыву есть право вместо военной службы выбрать альтернативную гражданскую, однако заявления об этом Минобороны рекомендует подавать за полгода. Также, по данным портала «Объясняем.рф», вместо срочной службы призывник спустя три месяца обучения может выбрать службу по контракту.

Сколько идет и когда заканчивается осенний призыв в армию

Осенний призыв — 2022 будет сокращен на 30 дней: он продлится с 1 ноября по 31 декабря.

На службу направят 120 тыс. новобранцев 18–27 лет.

Впервые отсрочку от службы получают представители IT-профессий. Заявление об этом необходимо было подать до 1 апреля.

Время срочников Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Как попасть в научную роту по призыву

По данным Минобороны, в России помимо базовых успешно функционируют 17 научных рот, восемь из которых входят в Военный инновационный технополис «Эра», также созданы четыре научно-производственные роты и пять спортивных рот.

Чтобы попасть в научную роту, призывнику необходимо быть студентом или иметь высшее образование по интересующим Минобороны России специальностям. Средний балл должен быть не ниже 4,5. Также на службу в научных или спортивных ротах могут претендовать россияне, получившие президентские или правительственные стипендии, победители конкурсов и олимпиад, авторы научных публикаций.