Шойгу подтвердил, что срочников не будут направлять в зону СВО

Срочники, поступающие на военную службу в рамках призывных кампаний, не будут направляться в зону специальной военной операции. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут», — сказал он.

Шойгу уточнил, что всех призывников, завершивших службу, отправят домой.

1 ноября в России начался осенний призыв граждан на военную службу. Он пройдет во всех муниципальных образованиях всех субъектов страны, за исключением 24 муниципальных образований пяти субъектов РФ: Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа.

Днем ранее в Генштабе рассказали о работе осенней призывной компании. Она продлится до 31 декабря. Отмечалось, что к призыву уже созданы все необходимые запасы имущества и оборудования, а в военкоматы завезены комплекты обмундирования, несессеры, продовольственное и вещевое имущество для призывников.

В Генштабе также сообщили, что граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной операции по защите Донбасса.

Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сроки осеннего призыва были перенесены из-за перегруженности военкоматов на фоне частичной мобилизации. В прошлом году осенний призыв начался 1 октября.