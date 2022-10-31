В Генштабе рассказали о работе осенней призывной кампании

Министерство обороны России (Минобороны) выступило с разъяснениями по поводу предстоящей призывной кампании на срочную военную службу в России.

«Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут», ― заверил начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации контр-адмирал Владимир Цимлянский.

По его словам, осенним призывом с 1 ноября займутся больше 2,5 тыс. призывных комиссий. Он отдельно подчеркнул, что призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации по защите Донбасса.

Глава организационно-мобилизационного управления Генштаба отметил, что призывники будут направлены в учебные соединения и воинские части для освоения современной боевой техники и получения военно-учетной специальности.

«По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники», ― рассказал Цимлянский.

Еще представитель Генштаба заявил, что к призыву уже созданы все необходимые запасы имущества и оборудования, а в военкоматы завезены комплекты обмундирования, несессеры, продовольственное и вещевое имущество для призывников.

Осенний призыв в армию начнется в России во вторник, 1 ноября. Он продлится до 31 декабря включительно.

На службу будут призваны мужчины возрастом от 18 до 27 лет. Отсрочку могут получить студенты очной формы обучения, отцы двух и более детей, граждане, которые ухаживают за немощным родственником, представители IT-профессий, а также имеющие справку «временно не годен по медицинским показаниям».

Ранее, 31 октября, глава главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский также подтвердил, что военнослужащие России, призванные на срочную службу во время осенней кампании 2022 года, не будут направляться в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Накануне в Минобороны России заявили, что осенний призыв никак не связан с проведением спецоперации на Украине.

В начале месяца официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что сроки осеннего призыва перенесли из-за перегруженности военкоматов из-за частичной мобилизации. В 2021 году осенний призыв начался 1 октября.