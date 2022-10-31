Генштаб пообещал не направлять призывников в зону проведения СВО

Военнослужащие России, призванные на срочную службу во время осенней кампании 2022 года, не будут направляться в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявил глава главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

«Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для её прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», ― сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Представитель Генштаба отметил, что по плану в 2022 году ожидается призвать 120 тыс. человек, что на 7,5 тыс. меньше, чем во время осеннего призыва 2021 года.

Осенний призыв в армию начнется в России во вторник, 1 ноября. Он продлится до 31 декабря включительно.

На службу будут призваны мужчины возрастом от 18 до 27 лет.

Отсрочку могут получить студенты очной формы обучения, отцы двух и более детей, граждане, которые ухаживают за немощным родственником, представители IT-профессий, а также имеющие справку «временно не годен по медицинским показаниям».

Ранее, 30 октября, в Минобороны России заявили, что осенний призыв никак не связан с проведением спецоперации на Украине. Он будет проходить в установленные сроки в соответствии с российскими законами. Также в ведомстве подчеркнули, что не планируют мобилизовать студентов вузов.

В начале месяца официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что сроки осеннего призыва перенесли из-за перегруженности военкоматов из-за частичной мобилизации. В 2021 году осенний призыв начался 1 октября.